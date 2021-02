Se billedserie Martin Bender, direktør for Visit Sydsjælland-Møn, har kigget i sin krystalkugle. Han vil ikke have flere men bedre turister til vores område. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: En længere sæson skal skaffe gode turister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En længere sæson skal skaffe gode turister

Vordingborg - 18. februar 2021 kl. 12:14 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Sydsjælland og Møn skal være en af Danmarks stærkeste turistdestinationer. Det er målet for de kommende fire år og direktør i Visit Sydsjælland-Møn, Martin Bender, er overbevist om, at det kan lykkes.

- Men vi bliver nødt til at arbejde sammen, siger han og tænker her på et samarbejde mellem både Næstved, Stevns, Fakse og Vordingborg Kommune. Her har man netop offentliggjort målene for de næste fire år under titlen "Turismekollektivet - Fra Coronakrise til Bæredygtig Vækst"

Coronakrisen har ifølge Martin Bender vendt branchen på hovedet, men den har også fået folk til at kigge indad og spørge: "Hvad er vigtigt og hvad betyder noget?"

Med de spørgsmål in mente mener VisitSydsjælland-Møn, at man lokalt vil skulle satse på kvaliteten i sit udbud til turisterne.

- De naturoplevelser, overnatningssteder, attraktioner og så videre, som vi har stor efterspørgsel på og som turisterne efterfølgende anmelder positivt, det er dem, der satser på kvalitet, siger direktøren, der advarer mod fristelsen til at slække på kvaliteten i de perioder, hvor der er stor efterspørgsel og hvor man stort set kan sælge hvad som helst.

- Det vil være som at tisse i bukserne og det rammer os alle i sidste ende, siger han og mener også, man skal sørge for at tænke i bæredygtige løsninger.

- Hvis ikke vi gør det bæredygtigt, saver vi grenen over, vi sidder på, mener han og forklarer at netop vores natur er det, der trækker turisterne hertil.

Ifølge Martin Bender har danskerne fået øjnene op for at holde ferie i eget land, og vi er på én gang rige og krævende.

- Men hvis bare kvaliteten er i orden, stiller de ikke spørgsmål til prisen, siger han men mener, at danskerne vil holde ferie med god samvittighed og uden at sætte et aftryk på naturen. Ferien skal altså være bæredygtig.

I den forbindelse glæder han sig over naturprojektet på Knudshoved Odde, hvor gammel landbrugsjord bliver omlagt til blomstrende overdrev og der bliver anlagt stier, så folk kan færdes i naturen der.

- Vi skal sætte naturen i spil, ikke på spil, mener han.

Turister gavner lokalt liv For Martin Bender er det vigtigt, at man ikke kun betragter turister, som nogen der kommer hertil og skaber trængsel på Møns Klint eller på gaderne i Stege. Turisme skaber bosætning og livskvalitet mener han og opfordrer til, at man ikke kun tænker på, hvad vi kan gøre for turisterne, men i lige så høj grad fokuserer på, hvad turisterne kan bibringe os, der bor her.

- Bor du i et område, der har succes med turisme, så har du flere butikker, flere restauranter, flere attraktioner, flere overnatningsmuligheder og bedre muligheder for at komme ud i naturen, mener han og pointerer at det netop er med til at højne livskvaliteten.

Der skal være større kvalitet i de tilbud, vi

giver turisterne, mener Martin Bender, der er

overbevist om, at turisterne vil gavne levestandarden

lokalt. Foto: Mille Holst



Længere turistsæson I vores område er der mange en-dags turister, og selvom de er bedre end ingenting, så opfatter Martin Bender dem som "en udfordring".

- Vi vil ikke nødvendigvis have flere turister, vi vil have bedre turister, siger han og forklarer, at det blandt andet skal lykkes gennem et meget tæt samarbejde mellem kommunerne Næstved, Fakse, Stevns og Vordingborg.

I VisitSydsjælland-Møn opererer man med "klynger", hvorfra man skal kunne nå alt indenfor 30 minutters kørsel. Møn er i den forbindelse en klynge. Herfra kan man i princippet godt nå til både Vordingborg og Præstø også, mener Martin Bender og forklarer at områdets øvrige klynger er Stevns klint og Næstved.

Ideen med klyngerne er at få turisterne til at slå sig ned i sådan en klynge for et par dage. Dermed bliver der lagt flere penge i iskiosken, caféerne med mere, fremfor hvis turisterne blot kører gennem vores område for at komme til Møns klint og derefter kører hjem igen.

- Det kræver, at de overnatningssteder, der er i dag holder åbent over længere tid - for eksempel over hele året, siger Martin Bender og vil således gerne have campingpladser til at investere i hytter, der kan bruges om vinteren og velisolerede sommerhuse. Turismesæsonen skal simpelthen bredes ud og man skal kunne tiltrække flere typer turister.

De tre købstæder I forbindelse med forsøget på at få flere overnatningssteder sætter Martin Bender sin lid til Sukkerfabrikken i Stege.

- Det kan kun gå for langsomt at få det gjort til et samlingssted for borgere og turister med hotel og overnatningssteder, siger han og synes placeringen er ideel. Han er overbevist om, at et sådant projekt vil gavne lokalt og give mere omsætning i Steges butikker.

- Men det ligger bare og visner hen, mener han og synes iøvrigt også at debatten om planerne for en ferieby i Hjelm bugt er vigtig.

- Bare vi ikke lader følelserne tale, men fornuften, påpeger han.

- Møn er et super brand. Det står rigtig stærkt og har gjort det i årtier, siger Martin Bender, der dog har en helt særlig udfordring, der skal løses over de næste år: Hvordan kommer man til Møns Klint, hvis man ikke har egen bil?

Der er også potentiale for flere turister i Præstø.

- Præstø er absolut også en juvel i den her skattekiste, med Frederiksminde. Man kunne dog ønske sig, der var noget mere overnatning i byen, siger Bender.

Heroverfor står Vordingborg by, der ifølge turistdirektøren er en helt anden type købstad.

- Der er stadig noget at arbejde med. Der er ikke rigtig nogen overnatningsmuligheder, der lever op til nutidens standarder, mener Bender.

Vi har alle et ansvar Uanset hvor i kommunen, man vender blikket hen, så bliver turismen ifølge Martin Bender kun en succes, hvis der er lokale ildsjæle, der vil være med.

Fakta Hele strategien "Turismekollektivet - Fra Coronakrise til Bæredygtig Vækst" kan læses eller høres som podcast på turismekollektivet.dk - Og det kræver kommercielle aktører, der servicerer gæsterne med det, de har brug for, siger han og opfordrer også den enkelte borger til at tage sig godt af de turister, der kommer. Både hvis man arrangerer loppemarked eller kultur- og sportsevents eller hvis man møder dem tilfældigt på gaden.

- Møder man turister på gaden, så behandl dem som en gæst i ens eget hjem. Vi har alle et ansvar for at de bliver ordentligt behandlet, så de efterfølgende taler godt om os til andre, slutter direktøren.