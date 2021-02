Se billedserie Det er lidt som første skoledag, selvom det er midt i skoleåret. Molli Høj og hendes mor Paula Høj har set frem til, at skolen igen åbner for eleverne. Foto: Mille Holst

En længe ventet første skoledag...

Vordingborg - 08. februar 2021 kl. 15:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Mandag vente de mindste skolebørn tilbage til klasselokalerne efter at have været sendt hjem til digital undervisning siden midten af december måned. Det drejer sig om eleverne i 0.-4. klasse og også skoleklubberne holder åbent for disse elever.

Stemningen på skolen var slet ikke til at tage fejl af. Børnene var virkelig glade for igen at kunne være sammen med klassekammeraterne og lærerne.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i skole, lyder det eksempelvis fra Selina Harrishøj på syv år. Hun synes allerede, hun har gået i skole i mange år, men glæden ved skolen er lige stor. Men særligt har hun glædet sig til igen at kunne være sammen med kammeraterne.

- Jeg har kun set én veninde, siger hun om perioden med hjemmeundervisning.

Det gælder også for Molli Høj fra 3.a. Også hun har kun set en og samme veninde i den periode, hvor undervisningen er foregået hjemme, så også hun har set frem til igen at kunne mødes med kammeraterne.

Selve hjemmeundervisningen har hun dog været rimelig tilfreds med - der har bare manglet én ting:

- Det har været nogenlunde, men man savner jo at komme tilbage og arbejde sammen med nogle andre, siger hun, da Sydsjællands Tidende møder hende mandag morgen lige inden klokken ringer ind til første fysiske skoletime i meget lang tid.

Molli Højs mor Paula Høj har ligesom sin datter set frem til at eleverne igen kunne møde på skolen til undervisning. Hun har nemlig skullet hjælpe med hjemmeundervisningen siden 10. december - samtidig med at hun har skullet passe sit arbejde hjemmefra.

Der har Selina Harrishøjs familie været noget mere heldig:

- Jeg er frisør og er hjemsendt, så jeg har været hjemme. Det har ikke været noget pres for os, siger Karina Heyn, der iøvrigt var på barsel, da landet lukkede ned i foråret, så også i den periode var der ro på i hjemmet, trods hjemmeundervisning.

Her er plads nok Skoleleder Nils Nørbo på Kulsbjerg skole fortæller, at skolerne skal overholde en række retningslinier, hvilket blandt andet betyder at der kun undervises klokken 8-12 i indeværende uge og i uge otte (i næste uge går børnene på vinterferie).

- I uge otte tager man stilling til uge ni, fortæller Nils Nørbo, der i fredags gav eleverne fri, så lærerne kunne forberede deres fysiske tilstedeværelse efter weekenden.

Umiddelbart har Stensved skole ikke skullet sætte en masse ekstra foranstaltninger i værk til børnenes tilbagevenden.

- Vi har masser af plads, så længe de store elever ikke er her, siger Nils Nørbo.

Undervisningen vil både foregå udendørs og indendørs.

- Men eleverne er meget skarpt delt op i klasser, siger han og forklarer, at det både gælder i timerne og i frikvartererne.

Til gengæld er der ifølge Nils Nørbo ikke længere helt så skrappe krav til afstand som tidligere.

- To meter er at foretrække, men i særlige situationer kan man komme tættere på, siger han, men pointerer samtidig at der dog altid skal være mindst to meter mellem de enkelte klasser - også udendørs.

