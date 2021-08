Se billedserie Jason og Anna Breaux foran den nye legeplads i Kirsebærkroens gårdhave. Foto: Mille Holst

En kro i forvandling

Vordingborg - 17. august 2021

Kirsebærkroen har fået en gennemgribende renovering og er blevet forvandlet moderne. Her er kommet flere værelser og for nylig kunne værtsparret Breaux slå dørene op for flere hundrede mennesker, der deltog i den store åbningsfest. Men forvandlingen er slet ikke færdig endnu.

I februar overtog Anna Hvas Breaux og Jason Breaux Kirsebærkroen i Præstø. Siden har de brugt tiden på at renovere bygningerne og lave ekstra værelser, så endnu flere gæster kan booke sig til et kroophold i den gamle købstad.

De seneste seks uger har kroen været fuldt booket og trods skybrud og ustadigt dansk sommervejr har parret hver eneste morgen kunnet servere morgenmaden udendørs i gårdhaven.

Har været igennem alt Nogle af de ideer parret i vinters havde til stedet, og som de regnede med var noget af det første, der skulle gøres klar til, har de måttet vente med. Det viste sig nemlig at renoveringen af bygningerne skulle blive noget mere omfattende end først antaget. Men nu fremstår kroen som helhed som et moderne overnatningssted.

- Mange af værelserne viste sig kun at være sommerresidens, men vi vil jo også gerne kunne leje ud om vinteren, fortæller Anna Hvas Breaux, der også fjernede husets mange gulvtæpper og fik malet lyst alle steder. I stedet for elvarme på værelserne er der blevet lagt gulvvarme og alle værelser er blevet efterisoleret, så de kan bruges året rundt. Her er kommet brandtrapper og udeområderne har også fået en overhaling. Udover et nyt stakit er der eksempelvis også blevet etableret en legeplads for mindre børn.

Den store krostue har også fået en tur. Det gamle gulvtæppe er fjernet, der er kommet lyddæmpende plader op og baren er skiftet ud.

- Det er blevet lige som det skal, siger Jason Breaux.

Knap 400 mennesker kiggede forbi Kirsebærkroen

i løbet af dagen, da værtsparret for nylig holdt

åbningsfest. Foto: Henrik Hansen



Stort rykind til åbning Lørdag i forrige uge inviterede parret til officiel åbning af Kirsebærkroen - The Inn Between, og det benyttede 3-400 mennesker sig af og lagde vejen forbi den nyrenoverede gamle kro, hvor de blandt andet kunne høre musik af Nikolaj Rysager og Tue West.

- Vi anede ikke, hvor mange, vi skulle regne med kom, fortæller Anna Breaux, og er taknemmelig over den enorme opbakning fra lokalområdet, som hun og Jason har oplevet.

- Vi er der nu, hvor vi går i gang med nogle af de ting, vi oprindelig havde tænkt os, vi skulle starte med, fortæller Anna og lægger ikke skjul på, at det har været hårdt at renovere kroen samtidig med at den er blevet holdt åben.

- I februar/marts var det rent byggeprojekt; det var sjovt. Efter påske og frem til midt i juni var det sjovt på en anden måde. Der var det stadig et byggeprojekt samtidig med at vi havde åbent og havde gæster, fortæller Jason og ægteparret lægger ikke skjul på, at der var mange udfordringer med at have håndværkere i gang samtidig med at kroen var åben. For eksempel havde håndværkerne pludselig brug for at lukke for vandet for at kunne arbejde.

- Men nej, vi har jo gæster, fortæller Anna, at hun udbrød.

Hjælp til driften Fra 1. september har ægteparret ansat en medhjælper til køkkenet. Det betyder at de ikke selv skal tage sig af serveringen af morgenmad til kroens gæster. Og det er et vigtigt skridt i den retning, parret hele tiden har villet gå.

- Vi er ikke et traditionelt værtspar. Vi vil gerne være et team, siger Anna Breaux, der selv er uddannet psykoterapeut og også gerne vil stå i spidsen for yoga retreats på Kirsebærkroen.

Jason ser også frem til at få hjælp med selve den daglige drift af kroen, for han vil gerne i gang med teambuilding kurser for større virksomheder.

Jason Breaux og Anna Hvas Breaux i et af de

nyrenoverede værelser på Kirsebærkroen.

Foto: Mille Holst



Nye tider Parrets idé med Kirsebærkroen er at gøre stedet til et oplevelsessted; et sted, hvor borgerne kan komme til foredrag, fællesspisning og koncerter. Men der bliver ikke en a la carte restaurant i krostuen, hvor man kan komme og spise aftensmad. I stedet har parret investeret i et cafévogn, der skal kunne sælge sandwich og kaffe med mere fra kroens gårdhave. Desuden kan den flyttes rundt til andre lokaliteter, så Kirsebærkroen kan deltage til arrangementer andre steder. Vognen skulle være ankommet i juli måned, men Anna og Jason venter stadig på at modtage den.

- Den har meget længe siddet fast på et containerskib et eller andet sted, forklarer Anna Breaux.

Værtsparret har også en idé om at man fortsat skal kunne bruge Kirsebærkroen til private selskaber og arrangementer, men det bliver på en anden måde en tidligere. Sandsynligvis vil man skulle leje hele kroen med alle dens 11 værelser, men præcist hvordan præmisserne bliver er noget ægteparret Breaux i øjeblikket arbejder på at få løst. For dem er det vigtigt, at alle, der er på kroen får en god oplevelse. Derfor må en privat fest i krostuen med livemusik ikke ødelægge oplevelsen af landlig idyl for eventuelle andre gæster, der har lejet et værelse for en periode.

- Det er en udfordring, og vi skal finde ud af, hvad vi gør, siger Anna og mener at folk lige skal finde ud af, at Kirsebærkroen ikke længere er et "forsamlingshus", men et selskabslokale med værter.

- Det er nyt for Kirsebærkroen, at man skal leje det hele, fortsætter hun, men mener også det kan være en fordel, for dem, der lejer stedet. Det giver nemlig helt andre muligheder for at benytte udenomsarealerne og lave arrangementer, hvor man kan samle både voksne og børn - som for eksempel til åbningsfesten med lyskæder i træerne og udendørs bar i gårdhaven - hvor man ikke skal tage højde for andre overnattende gæster og børnene kan lægges i seng i stedets værelser, mens de voksne fester videre.

- Vi overvejer også at lave glamping, siger Anna, da hun viser et grønt område frem, som i øjeblikket ikke benyttes til noget. Her forestiller hun sig, at gæster eventuelt kan overnatte i egne telte.