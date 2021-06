Se billedserie Jonas Hilsløv er allerede nu med til at passe kalvene på Salsbjerggård. Bagerst ses gårdejer Søren Madsen flankeret af elever. Foto: J.C. Borre Larsen

En kalv er bedre end en bog

Vordingborg - 09. juni 2021 kl. 11:52 Af J.C. Borre Larsen

16-årige Jonas Hilsløv kæmper lige nu for at bestå 9. klasses-eksamen på Svend Gønge Skolen i Lundby.

Matematik er i hus, men i næste uge venter dansk-prøven, hvor han skal eksamineres i en novelle. Nerverne sidder lidt uden på tøjet, for han har generelt svært ved at læse, regne og skrive. Alligevel tegner fremtiden lys for Jonas Hilsløv. Han skal nemlig efter sommerferien i gang med Erhvervsgrunduddannelse (EGU) i Vordingborg, som er en to-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. Og Jonas Hilsløv skal i praktik på landmand Søren Madsens store bondegård, Salsbjerggård, i Lundby.

- Vores samfund er bygget op, så man skal være bolig stærk. Det er Jonas ikke, men han har så mange andre kvaliteter, siger Søren Madsen, der har 800 malkekøer.

God til dyr Ifølge aftalen skal Jonas Hilsløv først begynde som landmand 1. august, men han er allerede tyvstartet. Jonas Hilsløv går i Søren Madsens søns klasse, og for et par år siden begyndte han at komme en gang om ugen på gården. Det er i den senere tid blevet udvidet til to gange om ugen. Derfor har Jonas Hilsløv stiftet bekendtskab med de første arbejdsopgaver, såsom at malke, drive dyr og muge ud i stalden. Og det er jo ikke så tosset, når man drømmer om at arbejde på en bondegård.

Jeg har altid ønsket mig at køre traktor, og jeg elsker dyr. Jeg kan godt lide at drive køer, siger Jonas Hilsløv.

Ifølge Søren Madsen har Jonas Hilsløv flair for omgangen med dyr.

- Jonas er god til dyr. Det er ikke noget, man bare er automatisk. Man skal læse dyrets bevægelser, og det har vi trænet, siger Søren Madsen.

Fremtidens ledere Praktikaftalen indebærer, at Søren Madsen betaler en elevløn på knap 12.000 kroner til Jonas Hilsløv.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et uddannelsesspor under FGU – Forberedende Grunduddannelse. Den kan man bl.a. tage i Vordingborg.

EGU-elever er under 25 år. De vil gerne tage en praktisk uddannelse, men kan ikke umiddelbart gennemføre en faglig uddannelse på en erhvervsskole.

EGU består af 2/3 praktik og 1/3 teori. Eleverne kan eksempelvis komme i praktik hos virksomheder inden for omsorg og sundhed, mad og ernæring, jordbrug, skovbrug og fiskeri, motor og mekanik, byg, bolig og anlæg. - Når man har elever, er man nødt til at gøre et ekstra stykke arbejde, Vi kan ikke forvente at den næste driftsleder automatisk dukker op, hvis vi ikke skubber noget i gang, siger Søren Madsen, der dog kan se frem til en bonus på op til 40.000 kroner, når Jonas Hilsløv afslutter sin praktikperiode.

Såvel Søren Madsen som Jonas Hilsløv glæder sig til samarbejdet. At sidstnævnte er topmotiveret skal der ikke herske nogen tvivl om. I tirsdags klokken 4.20 om morgenen var Jonas Hilsløvs knallert gået i stykker, hvorefter den unge mand gik de syv kilometer fra sit hjem i Lundby til Salsbjerggård.

- Det var jo ikke andet at gøre, smiler Jonas Hilsløv.