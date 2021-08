Vejret var ikke just med arrangørerne af Stafet For Livet i Stege, men alligevel troppede 302 deltagere op og gik runder på stadion. Foto: Lars Christensen

En halv stafet gjorde forskel

Det grå og regnfulde vejr opmuntrede ikke ligefrem til fest, men alligevel mødte 302 deltagere frem for at gå i den gode sags tjeneste.

Det er langt fra tidligere års resultater, men det har en helt naturlig forklaring. I år blev der nemlig kun afholdt en halv stafet for livet. I stedet for 24 timer, som stafetten normalt tager, løb den i år fra klokken 12 til midnat lørdag.

- Vi har måttet ændre en del på grund af coronarestriktionerne. Vi stod med valget mellem at afholde noget virtuelt eller en fysisk stafet i mindre omfang. Vi synes, det var vigtigt, at vi kunne mødes, forklarer Stine Rømer, der er formand for Stafet for Livet på Møn.

- Vi har været rigtig spændte på, hvordan folk ville tage imod det. Også fordi så mange arrangementer er presset ind i weekenderne for tiden. Vi havde fået at vide fra Kræftens Bekæmpelse, at vi skulle være glade, hvis vi kunne komme op på 200 deltagere, så vi er meget overvældede over, at vi alligevel er kommet op på 302, forklarer formanden og tilføjer, at man på sponsorsiden ikke har mærket nogen dalende interesse.