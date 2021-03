Business Breakfast var et af de seneste erhvervstiltag, som kommunen fik sat i værk inden coronaen. Her er borgmester Mikael Smed (S) i snak med Henrik Lorentsen Bøgeskov fra IBKA og Susanne Kruse Sørensen, daværende direktør for Vordingborg Erhverv. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: En halv million til ny masterplan for erhvervet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En halv million til ny masterplan for erhvervet

Vordingborg - 18. marts 2021 kl. 05:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det går den forkerte vej med erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune. I hvert fald, hvis man skal tro de senere års undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Sidste år røg kommunen ned på en 89. plads i Dansk Industris årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervsklima. Det er en tilbagegang på 18 pladser i forhold til året før.

Kommunen har gennem de seneste mange år iværksat en række nye tiltag for at få forbedret erhvervsklimaet, men det har tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt.

Derfor søsætter kommunen og Vordingborg Erhvervsforening nu et nyt samarbejde for at få lagt en langsigtet masterplan for erhvervsudviklingen.

Her skal man kigge på, hvad der kan gøres for at forbedre kommunens erhvervsudvikling og ikke mindst det erhvervsmæssige image. Gennem grundige analyser skal der peges på de vigtigste indsatsområder for den fremtidige erhvervsudvikling, lyder målsætningen.

Kommunen og erhvervsforeningen lægger begge 250.000 kroner i det nye samarbejde. Penge, der blandt andet skal bruges til at hyre et eksternt konsulentfirma og lave analyser af erhvervslivet.

Efter kommunen nu i flere år har snakket om at styrket erhvervslivet, kan det undre, at man først nu vil i gang med at lave en masterplan på området. For borgmester Mikael Smed er det dog glædeligt, at man nu er kommet dertil, at man kan lave et formaliseret samarbejde med erhvervsforeningen.

- Det nye er, at erhvervsforeningen nu også er klar til at lægge hånden på kogepladen og ikke stå på sidelinjen og komme med knap så konkrete eller realistiske ønsker, forklarer borgmesteren.

- Vi er enige om, at det skader alle parter, hvis vi ikke finder de rigtige bud på, hvordan vi kan forbedre kommunens image hos erhvervslivet, lyder det videre.

- Vi gør allerede det meste af det, som erhvervslivet har efterspurgt, men det er som om, at det ikke helt slår igennem, siger Mikael Smed.

Han nævner blandt andet arbejdet med at gøre Vordingborg til Danmarks bedste håndværkerby. En ambition, som det ikke er lykkedes at få realiseret.

- Vi har prøvet at sætte flere ting i søen baseret på erhvervslivets ønsker, men så viser det sig, at der alligevel ikke er interesse for det blandt virksomhederne, forklarer han.

De 250.000 kroner, som kommunen poster i det nye samarbejde, mener borgmesteren er givet godt ud. Ikke mindst set i lyset af de beløb, som kommunen ellers bruger på erhvervsudvikling.

- Det er ikke sikkert, at vi skal bruge flere penge på erhvervsudviklingen, men måske kan vi bruge dem mere fornuftigt, hvis vi kan komme ind til kernen af, hvad det egentlig er, som erhvervslivet har brug for, forklarer han og tilføjer, at meget af det også handler om kommunikation med virksomhederne.

- Det altoverskyggende emne længe har været býggesagsbehandlingen, men faktisk ligger vi rigtig godt nu i forhold til tidligere, og bedre end vi nogensinde har gjort før. En stor del af opgaven er at få fortalt det vidt og bredt, så tilfredshedsmålingerne baserer sig på friske fakta frem for gamle negative historier, fastslår borgmesteren.