Se billedserie Zach afleverer affald i posen, som holdes af mor, Katrine Kingo. Foto: Claus Vilhelmsen

En god måde at lære folk at kende

Vordingborg - 22. april 2018 kl. 16:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vil du have et par handsker, spørger Luke på 10?

- Nej tak, jeg har en i min lomme, svarer 6-årige Kian.

De to børn er sammen med deres mor Kristine Kingo og brormand Zach på otte på en rute i deres eget kvarter for at indsamle affald, skriver Sjællandske.

Familien flyttede sidste år flyttede ind i en villa på Næbvej, og det er begrænset, hvor mange de kender. Kristine er helt bevidst om, at man selv skal gøre noget for at lære andre at kende, og det er derfor ikke udelukkende for sagens skyld, at hun er mødt op på 4 H Gården for at melde hende og drengene som indsamlere.

- Prøv at se oppe af den sidevej, om der ligger noget, siger hun til en af børnene, og han piler op og ned for tjekke. Der var ingenting.

I det hele taget er det et pænt kvarter på Strandgårdsvej og Næbvej, og den samlede gevinst er pauver.

Familien har ellers lavet en smart fordeling. De har flere poser med, og så kan flasker og dåser sorteres i en pose og resten i en anden. Det giver mindre arbejde, når det hele skal sorteres tilbage ved 4 H.

Børnene taler flydende dansk, men ind i mellem, når den mindste siger noget til en af de andre brødre, kan der komme en engelsk sætning ind. Alle børnene er nemlig født i England og har en engelsk far.

- Jeg har jo altid talt dansk til dem, selvom det kunne være lidt mærkeligt, når jeg var den eneste. Men de lærte at forstå dansk, og derfor gik der heller ikke lang tid, før de talte dansk, efter vi flyttede til Præstø, fortæller Kristine Kingo.

Det engelske skolesystem er også helt anderledes, og de starter i skolen tidligere. Derfor er de to ældste børn en klasse længere fremme end deres kammerater. Dertil skal lægges, at de taler to sprog flydende.

Ellers er børnene lige som alle andre børn. De farer op og ned af villavejene med en energi, som voksne kun kan misunde dem.

Zach vil åbne et kloakdæksel for at se, om der skulle være affald dernede, men det må han dog opgive.

- Børnene har så meget energi, og det her er en god måde at få noget af den brændt af. Og så gør vi også noget nyttigt, siger Kristine Kingo til Sjællandske.

