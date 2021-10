Se billedserie Den gamle radio er kommet ned fra loftet. Nu skal den på museum. Til venstre ses et billede af Olav Frode Olsens farmor og farfar Karen og Kristen Olsen, som var dem, der i sin tid købte radioen. Foto: Mille Holst

En gammel radio fortæller nu sin historie

02. oktober 2021

På loftet af slægtsgården har Olav fundet sin farfars gamle radio fra begyndelsen af 1900-tallet. Den har været gemt væk i årtier, men nu skal den videre til radiomuseet i Stubbekøbing.

For Olav Frode Olsen er det helt naturligt ikke at smide gamle ting ud. Sådan er han opdraget, og sådan har man ageret i hans slægt i flere generationer. I hans hjem står derfor et gammelt fint bogskab, som hans farfar som ung lavede på Rosenfeldt husflidskole, hvilket indbragte ham en bronzemedalje for arbejdet. Han har også en gammel "temaskine", som hans oldefar købte på en af nabogårdene, da de solgte ud af inventaret.

- Den har blandt andet har lavet te til B.S. Ingemann, som var en ven af familien, fortæller Olav Frode Olsen, da han viser klenodiet frem.

- Vi er lidt belastet i familien. Vi hæger om ting, der har med familien og lokalhistorien at gøre, fortsætter han og viser en gammel radio frem.

Det er nemlig dén, avisen er kommet for at høre nærmere om.

- Det er farfar og farmors radio som de købte i cirka 1930, fortæller Olav og oplyser, at han har besluttet at radioen skal gives videre til radiomuseet i Stubbekøbing.

Olav Frode Olsen med de gamle høretelefoner på,

klar til at lytte til en radioudsendels på hans farmor

og farfar, Karen og Kristen Olsens, gamle radio. De

ses nederst tv. Foto: Mille Holst



Før der blev lagt strøm ind - Radioen er hjemmebygget af gårdejer Hans Hansen på Lillerødgård, det der nu er Ellerødvej 22 i Ørslev, starter Olav sin fortælling.

- For en del år siden fik jeg oplyst, at Hans Hansen foruden radioen til min farmor og farfar, Karen og Kristen Olsen, havde bygget fem til seks radioer i egetræskasser med en stor højttaler og et grønt klæde. Min farmor og farfars radio er uden højtaler, men med en høretelefon i stedet, så det er åbenbart en ældre model end de andre, fortsætter han.

Den gamle radio er med sort front og kun fire knapper at skrue på. Indeni ligger batteriet og de to glødepærer. Batteriet var nødvendigt, eftersom der først blev indlagt strøm på bedsteforældrenes gård (Bøgebjerggård) under besættelsen i 1940'erne.

- Indtil da havde man strøm fra en vindmølle på taget. Der var en lang antenne, der gik ud gennem vinduet og op på taget. Jeg tror, den blev sat på bag på radioen, siger Olav, men har ikke længere antennestikket.

Olav Frode Olsens farfar var sognerådsformand, og det var sikkert derfor, netop han havde en radio. Radioer var absolut ikke noget ret mange gårdejere havde tilbage i 30'erne.

- Min far, gårdejer Harald Olsen, huskede, hvorledes den gamle radio gav anledning til diskussioner om, hvem der måtte lytte i hovedtelefonen, fortæller Olav og mindes, hvordan han selv fik lov at lytte i radioen engang i 1950'erne, hvor han var syg.

- Jeg kedede mig slemt, og så blev den gamle radio hentet frem til mig til adspredelse. Gudskelov splittede jeg den ikke totalt, siger han.

Men radioen har ikke haft de bedste forhold de senere år.

- Den her radio har stået på et loft i alle årene og været udsat for vejr og vind og sne, oplyser Olav Olsen, der håber, radioen kan komme til at virke igen.

Indmaden i radioen. Foto: Mille Holst



Byggesæt i omløb På Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum ser man frem til at modtage den gamle radio.

- En speciel gammel radio fra før 1930 er altid spændende, mener Torben Adelholm, der er daglig leder af museet.

Han fortæller, at der i den første del af århundredet var deciderede byggesæt i omløb, så folk med en hvis mekanisk snilde selv kunne sætte radioen sammen.

- Det var meget normalt dengang, konstaterer han.

Småt med pladsen - Når vi får en radio ind, skriver vi, hvad vi ved om den, hvor den kommer fra og hvem der er kommet med den, og så kommer den på vores lager, fortæller han.

Museet råder kun over 55 kvadratmeter til at udstille radioer og højttalere på, så udstillingerne må skifte lidt ind imellem, så forskellige radioer kan komme frem i lyset.

Torben har ikke selv endnu haft mulighed for at se Olavs gamle radio, men han kender udmærket til de gamle batterier, der drev radioerne i 30'erne og de lange antenneledninger, der skulle skaffe signal.

- Antenneledningen kunne være 250 meter lang og gik netop ud af vinduet og op over rygningen. Der var også en ledning til jord, og det var ikke bare til en potteplante, siger Torben og griner. Han har nemlig både set og hørt flere steder fra, at man ude i de små hjem nogen gange troede, at ledningen skulle stikkes ned i noget jord.

En gammel sag fra 20'erne At der ikke er en højttaler indbygget i Olav Olsens gamle radio betyder ifølge Torben Adelholm, at radioen er gammel.

- I 1915 opfandt Peter L. Jensen fra Hesnæs højttaleren, oplyser Torben og fortæller at der derefter gik en del år, før det blev normalt at en højttaler var indbygget i radioerne. Hans umiddelbare vurdering er derfor, at Olav Olsens radio med høretelefonerne er fra 1920'erne.

- Statsradiofonien blev oprettet i 1925, før da var der kun prøveudsendelser og så blev Københavns lytterradio oprettet. Man har kunnet høre direkte koncerter og nyheder, for eksempel om hvad der skete i udlandet. Det vidste man jo ellers ikke noget om. Det var en helt ny verden, der åbnede sig med radioen. Man begyndte at se lidt ud over sin egen næse og de helt lokale problemer, fortæller Torben og oplyser, at det ikke var hvem som helst, der havde radio.

- Det var nogen, der var fremme i skoene og som havde råd, der havde radio, siger Torben.

Hans Hansen, der byggede den gamle radio

tilbage i første årtier af 1900-tallet. (Privatfoto)