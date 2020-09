Se billedserie Gunhild Dahl, Søs Maxner og Lone Ebbesen er en bred blanding af det publikum,, der kommer til Verdenslitteratur på Møn: Førstnævnte har været med siden 2006, Søs Maxner var med for første gang, og for Lone Ebbesen var det fjerde gang.

En forfatter med noget på hjerte

Vordingborg - 21. september 2020

Det var blandt andet på grund af coronarelaterede rejserestriktioner, at Verdenslitteratur på Møn i år valgte at gå efter en dansk forfatter - hvilket man ellers ikke har haft i flere år.

Men Kirsten Thorup beviste som denne weekends gæst på Saftstationen i Damme, at forfatterne skam ikke behøver at komme langvejs fra for at trække tilskuere til. Der var nemlig fuldt hus med cirka 100 solgte billetter til hvert af de to arrangementer.

Og coronaen nåede heller ikke at komme yderligere på tværs trods de nye stramninger, for som en kulturelt arrangement, hvor folk sidder ned, blev Verdenslitteratur på Møn ikke ramt af det genindførte forbud om forsamlinger på flere end 50.

- Der er en enkelt, der har meldt afbud, og så har der været et par stykker, der ringede for at være sikre på, at vi stadig gennemførte det, siger festivalleder Thomas G. Bagge.

Det kan da også være en svær vane at bryde, når man nu gennem flere år er kommet til det litterære arrangement på Møn, der udmærker sig ved at give plads til fordybelse i blot ét forfatterskab af gangen. Og flere af gæsterne er netop gengangere fra tidligere år - som eksempelvis Gunhild Dahl, der første gang var med i 2006, da israelske Amos Oz besøgte Møn.

- Her er altid spændende forfattere og gode moderatorer. Og så er det nogle dejlige lokaliteter. Nu plejer det at være i Fanefjord Skov, men her er også dejligt, siger hun med henvisning til, at arrangementet i år for første gang blev holdt på Saftstationen.

En anden genganger er Lone Ebbesen fra Nykøbing Falster, som er med i »en lille kreds af damer«, der læser bøger sammen - og flere af dem var med i weekenden.

- Det er fjerde gang i træk, jeg er her i år. Det startede egentlig med, at jeg var heldig at få en kørelejlighed, for det var ikke frivilligt, at jeg ikke var med før det, siger hun.

Både hun og læsekredsveninden Søs Maxner har læst mange af Kirsten Thorups bøger - og selvom de fremhæver Verdenslitteratur på Møn for sine kvaliteter med plads til fordybelse, så vil de ikke ubetinget meldet sig klar til at dukke op til hvad som helst.

- Det skal være en god forfatter - en man har læst eller har lyst til at læse, siger Lone Ebbesen.

- Og det skal være en, der har noget på hjerte. Nok til at fylde to dage, tilføjer Søs Maxner.

Verdenslitteratur på Møn levner også plads til, at deltageren kan stille spørgsmål til den inviterede forfatter, men det er ikke noget, Lone Ebbesen har gjort brug af tidligere:

- Jeg har altid oplevet moderatorerne som så relevante i deres spørgsmål, at der ikke har været noget, der har trængt sig på, siger hun - og det var så det ansvar Kirsten Thorups forfatterkollega Kristina Stoltz havde at leve op til om lørdagen, mens samtalen om søndagen blev styret igennem af litteraten Elisabeth Friis.