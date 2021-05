En flok glade mennesker kom pludselig forbi

Klokken kvart over tre fredag eftermiddag ankom en besynderlig flok af mennesker til Slotstorvet i Vordingborg. De var klædt ud, spillede musik, sang og dansede og viftede med store faner. Nogle gik til fods, andre kørte i hestevogne eller i gamle, klassiske biler.

Den spraglede forsamling tilhørte Kulturkaravanen »Visioner fra Vandkanten«, som over to måneder går fra Stege til Blokhus. De mange glade skuespillere, dansere og musikere fik borgere, der gik og hyggede sig i midtbyen til at spærre øjnene op og trække på smilebåndene.