Se billedserie For 98-årige Otto Bergmann er 29. august 1943 en skelsættende dato. Foto: Mille Holst

En dag med vrede og drabslyst...

Den 29. august 1943 står mejslet ind i hukommelsen hos dem, der har oplevet dagen. Vi har talt med en krigsveteran, der husker dagen, hvor de danske soldater mest af alt havde lyst til at skyde de tyskere, de mødte.

Otto Bergmann Jensen blev født den 27. oktober 1922. Han kom ud at tjene allerede som 9-årig på forskellige gårde inden han i 1942 kom på session i Aalborg og året efter blev indkaldt som soldat ved Jyske Dragonregiment, hvor han blev sikringsrytter. Som soldat blev han under Anden verdenskrig sendt til Svendborg i perioden 3. maj til 8. oktober 1943 og i dønningerne efter verdenskrigen kom han til Randers 1. juni til 31. oktober 1945.

Oplevelserne som dansk soldat under krigen har sat sig dybe spor i ham, og især har datoen 29. august 1943 brændt sig fast i hans erindring - på samme måde som 11. september 2001 har det for yngre generationer.

En skelsættende dag I løbet af sommeren 1943 opstod der flere uroligheder og gadeoptøjer rundt om i Danmark og sabotageaktiviteterne steg kraftigt. Det fik Hitler til at kræve, at den danske regering indførte undtagelsestilstand og forbud mod strejker og forsamlinger generelt. Der skulle være udgangsforbud om natten og indføres hurtigt arbejdende domstole samt dødsstraf for sabotage. Dette nægtede den danske regering. Dermed ophørte samarbejdspolitikken og såvel regering som rigsdag ophørte. Samme dag indførte tyskerne undtagelsestilstand. Som en konsekvens heraf sænkede man danske krigsskibe for at undgå at tyskerne kunne bruge dem.

Datoen var den 29. august 1943.

Efter verdenskrigen har man fejret datoen som en national mærkedag, for det var denne dag, landet trådte over på de allieredes side. I dag forbinder de færreste dagen med noget specielt. Men for de, der oplevede dagen, er den noget helt særligt - således også for Otto Bergmann Jensen, der netop 29. august pegede sit skarpladte gevær mod en deling tyske soldater.

Otto Bergmann til hest i det jyske dragonregiment.

(privatfoto)



Fingeren på aftrækkeren Otto Bergmann Jensen tjente egentlig ved Aalborg kaserne, men kun et par dage efter at han mødte op på kasernen, blev de sendt til Fyn.

- Tyskerne ville ikke have danske soldater i Jylland. De var bange for at USA og England skulle besætte Jylland og med hjælp fra det danske militær holde tyskerne ude, fortæller Otto Bergmann, der derfor blev sendt til Svendborg kaserne sammen med nogle andre ryttersoldater under ledelse af premierløjtnant Prins Gorm.

- Han var en mand, vi havde stor respekt for, mindes Bergmann.

I løbet af den 28. fik regimentet meldinger om nogle kontroverser med tyskerne og om natten den 28. august blev Bergmann og hans soldaterkammerater kaldt ud på kasernepladsen.

- Her fik vi at vide at vi alle skulle have skarpe skud i bøssen. Vi fik udleveret 40 patroner og derefter fik vi ordre på at ligge på vores senge med tøj på og med geværet på maven, fortæller Bergmann, der også sov med støvlerne på. Han fortsætter:

- Klokken 4.30 blev vi kaldt op og fik ordre til at sadle hestene og være klar til at ride ud igennem Græsholm Skov (lige nord for Svendborg, red.).

Bergmanns egen hest var stiv på det højre bagben, så han fik tildelt en anden hest.

- Det var en lille rask hest som hed Conni, mindes han.

Hele regimentet red derefter ud i skoven. Her fik Bergman, som havde nummer 1360, ordre til sammen med nummer 1311, at ride i forvejen ad Skovvej og give signal, hvis de fik øje på tyskerne.

- Meningen med vores tur var, at vi skulle til Ringe, hvor vi havde 10 kammerater, fortæller Bergmann.

- Men tyskerne var kommet før os. De havde skudt nogle stykker; de sagde det var syv, fortsætter han og fortæller, at det vakte et enormt had til tyskerne i soldaterne.

Efter denne melding fik hele eskadronen ordre til at ride mod Hvidkilde gods, hvor cykeldragonen stod. Her opdagede de tyskerne.

- Vi lagde os i en cirkel med geværerne rettet mod tyskerne. Vi var cirka 50 mand, der lå i stilling rettet mod hovedbygningen, hvor der stod tyske soldater og godsejeren samt danske militærpersoner, fortæller Bergmann, der ligesom sine soldaterkammerater havde fingeren på aftrækkeren, klar til skud. Og de havde i den grad lyst til at skyde. De ønskede at hævne sig på de tyske soldater, som havde dræbt nogle af deres danske soldaterkammerater.

- Vi var vrede på tyskerne, siger Otto Bergmann.

Men der blev ikke noget skyderi. Ordren blev aldrig givet og soldaterne beherskede sig.

Efter krigen bad politiet i Aalborg militæret om

hjælp til at eskortere og beskytte de mange tyske

flygtninge. Otto Bergmann var med til blandt andet

at eskortere 200 tyskere gennem Aalborgs gader. Her

viser han, hvor han selv går på billedet. Foto: Mille Holst



Snød tyskerne Alligevel fik soldaterne en slags hævn over tyskerne.

- Vi snød og bedrog dem, siger Otto Bergmann og husker blandt andet hvordan soldaterne gemte de gode heste og sadler for tyskerne, som i stedet fik de gamle krikker og udstyr, som så blev sendt til fronten.

- Der kom en gartner hver anden dag med halm til hestene. Samtidig havde han ridetøj og sadler og andet til hestebrug med gemt under halmen, så tyskerne ikke kunne se det.

Fakta Otto Bergmann Jensen var soldat ved Jyske Dragonregiment i to perioder: 3. maj 1943-8. oktober 1943 i Svendborg og 1. juni-31. oktober 1945 i Randers.

Siden var han grænsegendarm 1. maj-31. august 1946

Ved engelsk militær 31. august-21. december 1946

Efter endt soldatertjeneste arbejdede Otto ved landbruget, blandt andet på Rosenfeldt gods og Iselinge gods.

Siden 1956 har Otto Bergmann været tilknyttet Hjemmeværnet; i dag er han medlem på 65. år. Det var Ungarnsoprøret i 1956, der fik ham til at melde sig ind. Premierløjtnanten lavede en aftale med en lokal rideskole om at udskifte deres gamle heste med kasernens unge heste. Soldaterne havde deres eget nummer indgraveret i sadlerne, så de fik indgraveret de samme numre i de slidte sadler. På den måde var det svært for tyskerne at se, at det ikke var de rigtige heste og udstyr, de fik indleveret.

- På den måde snød vi tyskerne; de fik de gamle heste og sadler der var i dårlig stand, og dem fra rideklubben fik de gode heste og sadler og hovedtøj, fortæller Otto Bergmann.

- Min tid ved Jyske Dragonregiment var en stor oplevelse; en tid jeg aldrig glemmer, siger han og fortæller, at han efter krigen fik en landbrugsuddannelse og blandt andet fik arbejde på nogle af de store godser på Sydsjælland. Her kom han til i 1949 og i 1952 blev han gift.

I dag er Otto Bergmann Jensen enkemand. Han bor i Vordingborg og står selv for både madlavning, rengøring og sin have.