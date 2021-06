Se billedserie Henriette Weibel bor i dag i Ringsted, men hun har flere gange været med til Stafet for livet i Vordingborg. Her ses hun i Botanisk Have efter sin fightertale. Foto: J.C. Borre Larsen

En dag blev det så Henriettes tur

Vordingborg - 12. juni 2021 kl. 16:34 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

- I 2017 blev det så min tur til at høre ordene "Du har kræft". Jeg var 49 år, da jeg fik konstateret brystkræft, der havde spredt sig til lymferne.

Det fortalte 53-årige Henriette Weibel fra Ringsted, da hun holdt fightertalen ved lørdagens Stafet for livet i Vordingborg.

Hun var iført en lilla Global Heroes of Hope-trøje, fordi hun er ambassadør fra American Cancer Soiety. Som kræftramt har hun ved andre stafetter for livet båret den karakteristiske gule T-shirt, blandt andet i 2018 sammen med sin far.

- Jeg havde i flere år stået som pårørende med tårer i øjnene og set min far begive sig ud på sin fighterrunde i Vordingborg. Pludselig var jeg selv iført den gule T-shirts, hvor alles øjne var rettet imod mig. Det var en meget hård oplevelse. Det var ligesom om, at det først gik op for mig, hvor alvorlig syg jeg havde været, sagde Henriette Weibel, der kort efter mistede sin far.

Tid til at være sammen Inden Henriette Weibel holdt sin fighter-tale havde Vordingborg Kommunes viceborgmester, Else-Marie Langballe Sørensen (SF), holdt åbningstale.

Hun takkede styregruppen bag Stafet for livet Vordingborg for at arrangere dette års arrangement, der som bekendt sidste år blev aflyst på grund af corona.

Derudover sagde viceborgmesteren at Stafet for livet var ensbetydende med tid til at gå sammen, være sammen, stå sammen, lære sammen, håbe sammen og ikke mindst smile sammen.

Hårdt at være pårørende Blandt dem, der var ude at gå på de i alt fem ruter, var veninderne Mimi Petersen fra Haslev og Bente Olsen fra Mern. De har begge haft brystkræft, mens sidstnævnte har mistet sin mand til kræft.

- Det er bedre at være syg end at være pårørende, mener Bente Olsen.

- Den syge ved, hvordan det føles, og hvordan man vil have det. Som pårørende kommer man nemt til at overtage styringen og bestemme tempoet, siger Bente Olsen.

Frem til klokken 21 Stafet for livet varer frem til klokken 21. Man kan frem til det tidsrum sagtens nå at tilmelde sig som hold. Desuden er også salg af lysposer, to styks for 50 kroner, på Slotstorvet. Overskuddet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Lysposerne bliver tændt i aften på et hemmeligt sted, men ceremonien vises live på Facebook. Se øverst flere billeder fra Slotstorvet i Vordingborg.