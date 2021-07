En enkelt gæst - der ikke ønsker sit navn i avisen - var fra starten mødt op for at høre Lars Hansen fortæller om at være cykelpilot for ældre medborgere, men andre kan stadig melde sig hos ham ved at kontakte enten Aggerhus Plejecenter eller Præstø Multicenter. Foto: Lene C. Egeberg

En cykelpilot er en besøgsven på hjul

Vordingborg - 19. juli 2021 kl. 08:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Tilstrømningen var fra begyndelsen ikke overvældende, da Lars Hansen lørdag tog opstilling i Aggerhus Plejecenter i Bårse for at hverve nye cykelpiloter - men da han også selv var lige ved at komme for sent, da han ikke var klar over, at det faktisk havde stået i avisen, at han ville være der fra klokken 13, var skaden ikke så stor.

Kun en enkelt nysgerrig borger var mødt op for at høre mere om, hvad en cykelpilot så egentlig er - men Lars Hansen håber, at mange flere vil fatte interesse for opgaven.

En cykelpilot er nemlig en person, der melder sig frivilligt til at køre ældre beboere på plejecentrene - i dette tilfælde Aggerhus og Præstø Multicenter - rundt på ture i området.

- En cykelpilot er en besøgsven på hjul, forklarer Lars Hansen.

Og det er en god idé for begge parter, mener han - for piloten får lidt motion, og den ældre passager får noget nyt at se på, forklarer han.

- Vi skal have de ældre ud og få en god oplevelse og vind i håret, siger han.

Samtidig får begge parter fornøjelsen af hinandens selskab på en tur, hvor man sagtens kan holde en pause undervejs, få en kop kaffe og en god sludder. Turene behøver heller ikke at være længere, end cykelpiloten kan holde til - og det skal i den forbindelse nok også nævnes, at de to cykler, der er til rådighed på Aggerhus, begge har el-motorer - så det er faktisk kun, når batteriet ikke kan mere, at der rigtig skal trædes til.

Lars Hansen kører selv jævnligt ud med ældre beboere i Bårse og Præstø, men der er brug for mange flere cykelpiloter, mener han - især i Bårse, hvor der før coronaen var to cykelpiloter, der kørte rundt.

- Men den ene er blevet syg, og den anden har ikke mod på det mere, så nu har vi dem ikke længere, siger Lars Hansen.

Han har selv i denne uge været ude at køre, og har i den forbindelse mødt et par pårørende til beboere på Aggerhus, der gerne ville ud at køre med de ældre - men der er altså stadig brug for flere, også i Præstø

Lars Hansen står selv for oplæring af nye cykelpiloter, der bliver sat ind i, hvordan de el-drevne cykler virker, og hvad det vil sige at være besøgsven.

- På et tidspunkt får man også et cykelpilot-kørekort, og så er man også forsikret, siger han.

Han er ikke i tvivl om, at det er en indsats, der bliver sat pris på.

- Når jeg kommer, så rygerne fingrene i vejret: »Er det min tur i dag?«, griner han.

Hvis man har lyst til at melde sig som cykelpilot, eller høre mere om det, så kan man kontakte Aggerhus eller Præstø Multicenter, som så vil formidle kontakten videre til Lars Hansen.