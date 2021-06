En af verdens største biobrændsels-fabrikker på vej til lokal havn

- Det er helt essentielt, at vi accelererer udviklingen af grønne brændstoffer og jeg er helt overbevist om, at vi kan blive en af de største producenter af biobrændstoffer til konkurrencedygtige priser, samt at dette anlæg kan bidrage til den grønne omstilling i en grad, der ikke er set før. Metanol produceret på vedvarende energikilder har mange anvendelsesmuligheder i transportsektoren. Kombineret med en høj CO2-fortrængning vil vi kunne tilbyde et unikt produkt, der bidrager signifikant til Danmarks CO2-reduktionsmål, siger Vordingborg Biofuels direktør, Peter Stabell, i en pressemeddelelse.

- Vi er i fuld gang med at udvikle Baltic Sea Offshore Hub på Klintholm Havn som centrum for vindenergi, og nu kommer Vordingborg Havn som centrum for grønne brændstoffer. Det er en gylden mulighed for at skabe et større antal lokale arbejdspladser, øge bosætningen og udvikle et bæredygtigt lokalsamfund i økonomisk fremgang, siger Bolette Christensen.