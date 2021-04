En af landets smukkeste haver

Se billedserie Historisk Botanisk have i Vordingborg er nu kåret som en af landets 50 smukkeste haver. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 14. april 2021 kl. 12:33 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Nu er det officielt. Vordingborg har en af Danmarks flotteste haver. Historisk Botanisk Have er nemlig kåret af The Danish Club til at være en af landets 50 smukkeste. Og det kommer bestemt ikke som et chok for Lise Thorsen, der er chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune, som også har ansvar for havne og parker.

- Kåringen er helt klart velfortjent. Det er en unik perle, vi har i haven, siger hun og tilføjer, at hun ikke er overrasket over kåringen.

100-års jubilæum Historisk Botanisk Have blev anlagt i 1921, og kan derfor i år fejre 100-års jubilæum. Haven er tegnet af havearkitekten Gudmund Nyeland Brandt, og har derfor en helt særlig betydning.

- Haven har national betydning. Den har en havekunstnerisk kvalitet, som rækker langt ud over kommunegrænsen, mener Lise Thorsen. Hun tilføjer, at G.N. Brandt ligefrem er mesteren af plantesammensætning.

- Han kan male skønheden frem med planter. Det er ikke kun en have, der er formel og fin. Den taler meget til det sanselige, når man går grundt blandt diverse trækonstruktioner, anlæg og blomster, siger hun.

Begejstringen for havearkitekten Gudmund Nyeland Brandt deler Merete Knudsen, ejer af The Danish Club. Det er nemlig blandt andet grundet tegneren, at hun i fællesskab med den engelske haveekspert og forfatter Toby Musgrave, har kåret haven som værende en af landets smukkeste.

- Gudmund Nyeland Brandt er jo noget helt særligt. Han har virkelig formået at skabe en flot have, som har en fantastisk historie, påpeger Merete Knudsen.

Historisk Botanisk Have i Vordingborg fylder

100 år den 29. maj i år. Foto: Mille Holst



Landet rundt På baggrund af kåringen af The Danish Club, forventer Lise Thorsen, at der kommer flere besøgende til byen.

- Lige så mange, der besøger Møns Klint, lige så mange kunne besøge Gåsetårnet og Historisk Botanisk Have, da det bestemt er lige så besøgsværdigt, mener hun.

Og netop turismen til haverne var en af bagtankerne bag kåringen af Danmarks smukkeste haver.

- Det er mærkeligt, at der ikke er mere fokus på de smukke haver rundt omkring i landet, konstaterer Merete Knudsen og tilføjer:

- Det er typisk bygninger, man kommer for at besøge, men til mange af landets smukkeste bygninger er landets smukkeste haver. Derfor har Knudsen i samarbejde med Toby Musgrave valgt de 50 mest besøgsværdige haver med udgangspunkt i, at de skulle fordele sig over hele landet. Hun håber nemlig på, at de udvalgte haver kan fungere som en form for guide rundt i landet.

- Danskerne er blevet mere begejstrede for udeliv og haveprojekter, derfor er det den oplagte tur eller ferie, hvor danskerne kan opleve hele Danmark, afslutter Merete Knudsen.