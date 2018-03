Se billedserie Carsten og Dorthe Nøhr Larsen lod forstå, at »La Traviata« ikke er til at komme uden om. Foto: Svend Klarskov

Elsket opera i nye Panter-rammer

Vordingborg - 11. marts 2018

Lørdag aften var der proppet med mennesker i DGI Huset Vordingborg, i folkemunde kaldet Panteren.

600 afsatte billetter og dermed udsolgt til Giuseppe Verdis opera, »La traviata« leveret af Den Jyske Opera på turné.

At det er en elsket opera, kunne man ikke være i tvivl om ved at lytte til folk inden forestillingen og i pausen. Der syntes at være begejstring på forhånd. Folk glædede sig til musikken og var i mindre grad fokuseret på selve opsætningen.

Dorthe og Carsten Nøhr Larsen fra Kalvehave Labyrintpark er medlemmer af Musikforeningen Cæcilia men har ellers ikke oplevet særlig meget opera - og slet ikke lokalt.

- Men »La traviata« er et must, understregede Carsten Nøhr. Og hustruen pegede på, at »det er et godt initiativ« med Opera i Vordingborg.

Det tidligere medlem af bestyrelsen i Teaterforeningen Bøgestrømmen og formand et enkelt år, Johnny Buch, havde taget turen fra Hårbølle på Møn for at opleve opera.

- Jeg har ellers ikke været opera-minded, men det er jeg blevet her på mine gamle dage. Jeg har downloadet opera og forelsket mig i »La traviata«. Skuespil, sang og musik i forening er fantastisk. Og jeg synes, det er fint, at sådan kommer opera ud i provinsen, sagde Johnny Buch.

At Vordingborg er blevet opera-metropol, kunne gæster fra Lolland, Falster og Sydsjælland være med til at fastslå. Blandt andet havde familien Jessen-Jürgensen, far, mor og søn, taget turen fra Næstved for at overvære »La traviata«.

- Den har vi ellers har set masser af gange, som faderen gav udtryk for. At sønnen, Noli, var med skyldtes »opera-opdragelse« ifølge faderen.