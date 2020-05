Det gør ikke noget, at hverdagen bliver anderledes, når bare de store elever får lov at komme tilbage, siger Michael Wittrock, der her ses med Signe Mantzius Jepsen fra ungdomsrådet i Vordingborg Kommune. Foto: Lars Christensen

Elevformand: Vi har brug for hinanden

Vordingborg - 09. maj 2020 kl. 17:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronalukningen med fjernundervisning har været hård for mange elever fra 6. til 10. klasse. Det fortæller Michael Wittrock, formand Danske Skoleelever på Sydsjælland.

- Eleverne har siddet derhjemme, nogle af dem helt alene. Det har været svært for mange - især her tilsidst, fastslår Michael Wittrock.

- Vi kan se på de mange henvendelser, vi har fået, og på vores egne medlemsundersøgelser, at eleverne har været pressede. Mange har følt sig afskåret fra klassekammerater og lærere. En af grundskolens store søjler er læring i fællesskab, og når det fællesskab bliver taget fra os, er det næsten umuligt at trives fagligt og socialt, fortsætter han.

En stor trivselsundersøgelse foretaget af Syddansk Universitet og Aarhus Universitet under coronakrisen viser, at hver femte elev har oplevet ikke at klare sig godt under nødundervisningen. Men nu er der lys for enden af tunnelen.

- Vi er godt klar over, det ikke bliver en almindelig skoledag. Nogle elever kommer måske til at møde ind lidt senere eller i en anden bygning, og vores klasser bliver måske mindre, fordi vi skal overholde de sundhedsmæssige retningslinjer. Men bare det at få lidt hverdag tilbage, betyder meget, fastslår Michael Wittrock.

- Det vigtigste er, at vi kommer tilbage til vores klasser og lærere. Vi har brug for at se hinanden i øjnene, lave gruppearbejde og spørge sidemanden om hjælp. Det fællesskab, vi har i skolen, er der, uanset hvor og hvornår vi møder ind.