Se billedserie De unge fra Ejendomsservice har rengjort og malet reklamestandere men går også til hånde med mange andre opgaver. Foto: Waves Festival

Elever vokser når de er festival-frivillige

Vordingborg - 26. august 2021 kl. 05:49 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Normalt er det ikke eleverne fra FGU, der fylder mest i teaterlivet i Vordingborg. Men det kan der måske blive lavet om på. Blandt de frivillige på Waves-festivalen er lidt over en håndfuld elever fra den forberedende grunduddannelse i Vordingborg.

- Vi hjalp festivalen, dengang vi var produktionsskole, og nu har de henvendt sig igen for at spørge, om vi ville hjælpe dem. Det sagde vi selvfølgelig ja til. Hvis ikke vi alle hjælper til, er der ingen festival, fortæller Stine Christensen, faglærer på værkstedet for ejendomsservice på FGU Vordingborg.

Eleverne har blandt andet hjulpet med at rense, rengøre og male de informationsstandere, Waves-festivalen har stående rundt i byen i løbet af ugen. Torsdag skal de hjælpe med at gøre klar til en forestilling i teatersalen. De har også været med til at sætte plakater op rundt i byen og er i det hele taget bare klar, når de får en opgave.

- Eleverne får nogle opgaver, der giver mening. De ser, hvordan det at bidrage med bare en lille ting kan blive til noget rigtig stort. De bliver stolte, når de kan se, at det, de laver, bliver brugt. De bliver anerkendt for deres indsats, og de får ejerskab til det, der sker i byen, forklarer Stine Christensen.

For nogle af eleverne kan samarbejdet blive et springbræt til noget større. En af pigerne var uafklaret, da hun startede på FGU, men hun drømmer nu om at blive scenograf. Det er svært at opnå - især hvis man er stille og genert, som hun var. Hun har nu fået lov at møde ind som Waves-frivillig hver morgen i stedet for at møde ind på skolen. Og det er aftalt, at hun kan komme i praktik hos Cantabile 2, der arrangerer festivalen.