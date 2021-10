Som alle forældre må også Judith Breuning, der stiftede Filmfabrikken sammen med sin mand, Ulrich, på et tidspunkt slippe barnet fri, sagde hun, da skolens 10 års jubilæum blev fejret i Bio Møn. Foto: Lene C. Egeberg

Elever var i centrum ved Filmfabrikkens jubilæum

Vordingborg - 08. oktober 2021 Af Lene C. Egeberg

Der var fyldt godt op på rækkerne i Bio Møn, da biografen torsdag eftermiddag lagde lokaler til fejringen af Filmfabrikkens 10 års jubilæum.

Og selvom det mest var voksne gæster, der havde sat sig til rette, så var det i høj grad skolens unge elever gennem de 10 år, der spillede en hovedrolle.

Ligeså meget som gode intentioner og veludførte planer har spillet en rolle for skolens succes, så havde alt alligevel været ingen nytte til, hvis ikke for eleverne, lod skolens afgående rektor, Judith Breuning, forstå.

- Fra de første elever har de inspireret os og vist os, at vi havde gang i en god idé, og siden disse smukke, dejlige, fantasifulde unge med gåpåmod og krudt i røven er der kommet rigtig mange andre børn og unge på skolen, sagde hun i en tale, der ikke var helt fri for lidt grøde i stemmen i visse passager.

Elevernes rolle i Filmfabrikkens udvikling blev demonstreret via en film klippet sammen af den nye rektor, Jeppe Jungersen, med korte klip fra nogle af de film, der er kommet ud fra skolen igennem årene. Ind imellem var klippene tilsat udtalelser fra de unge selv, og på den konto kunne gæsterne ved jubilæet så konstatere, at skolen både har været god for inspirationen, lysten til at arbejde videre med film, venskaberne og troen på sig selv.

En af eleverne, Smilla Khonsari, var selv til stede i biografen:

- Jeg var med på det første hold for 10 år siden, og det har virkelig åbnet mine øjne for, at det er det her, jeg skal lave, fortalte hun Sjællandske og tilføjede, at hun lige nu holder evnerne ved lige ved at lave dokumentarfilm, mens hun "prøver ihærdigt" at komme ind på filmskolen.

Hendes udsagn understøttede fint de andre unges - og de har selv god grund til at være stolte, sagde Jeppe Jungersen, da klapsalverne havde lagt sig efter den lille filmfremvisning:

- Det er lige præcis de her skønne elever, vi klapper for, for hold da op hvor er der lavet mange gode film - og flere af dem har fået priser, sagde han.

Også borgmester Mikael Smed fik ordet under jubilæet - og sendte på kommunens vegne stor ros afsted til skolens arbejde, med mange gode ønsker for en stabil og sund fremtid.

- 10 år er måske ikke mange år, men Filmfabrikken er i de år blevet en kulturtradition i Vordingborg Kommune, sagde Mikael Smed og fortsatte:

- Det er en kæmpe bedrift at starte en filmskole fra bunden, og det er ikke en hvilken som helst filmskole. Filmfabrikken har inspireret børn og unge i 10 år, givet dem et unikt fællesskab og værdifuld viden om film. Tillykke til alle de børn og unge, sagde han.