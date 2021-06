Eleverne i rådet brugte fire timer på at tælle alt tøjet sammen, og så har de brugt endnu længere tid på at sortere det. Foto: Cathrine Hasager

Elever samler 3.000 stykker tøj ind

Vordingborg - 09. juni 2021 kl. 07:59 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Elever fra ZBC i Vordingborg har stablet et såkaldt Verdensmålsråd på benene. Indtil videre består rådet af seks frivillige elever, som har skudt projektet om en grønnere og mere bæredygtig skole i gang med en tøjindsamling. Det har resulteret i, at over 3000 stykker tøj er blevet samlet sammen.

- Tankegangen er, at det er eleverne, der driver rådet og tager beslutningerne om de grønne tiltag, der kommer, siger Amaru Barone, som underviser i Psykologi og Samfundsfag på ZBC Vordingborg, og er en af de lærere, der er tilknyttet projektet. Tøjindsamlingen var Verdensmålsrådets pilotprojekt. Amaru Barone både regner med og håber på, at der løbende vil komme flere frivillige elever til projektet, når rådet har vist eksempler på, hvordan man kan skabe en grønnere skolegang. At rådet vil fortsætte med at stå, er Cicilie Jensen, formand for Verdensmålsrådet på ZBC, ikke i tvivl om.

- Det er blevet taget rigtig godt imod af eleverne, siger hun og håber på, at eleverne får øjnene op for, at der kan ligge mange gemte skatte i genbrugstøj.

Tøjbyttebørs De mere end 3000 stykker tøj er blevet sorteret på skolen. Noget af det er doneret til lokale genbrugsbutikker som Mødrehjælpen og Røde Kors, andet af tøjet af doneret til virksomheder, der arbejder med upcycling, mens det pæneste og fineste tøj bliver en del af en såkaldt tøjbyttebørs på skolen, som finder sted efter skolesommerferien.

- Der er helt sikker noget af det donerede tøj, som jeg selv ville gå i, så jeg glæder mig også til at tøjbyttebørsen skal stå, så jeg selv kan få lidt nyt tøj i garderoben, fortæller Cicilie Jensen, der påpeger, at tøjindsamlingen blev en større succes end først antaget. Om tøjbyttebørsen forklarer hun:

- Vi laver nogle stande på skolen, hvor man som elev har mulighed for at aflevere noget af det tøj, man ikke selv bruger, og så kan man tage noget af det tøj, som vi allerede har indsamlet. Klasserne har som del af pilotprojektet konkurreret om, hvem der kunne indsamle mest.

- Vi troede faktisk i starten af indsamlingen, at det gik ret dårligt med engagementet, men det viste sig, at eleverne havde gemt det tøj, de ville donere, så de andre klasser ikke så, hvor meget de havde samlet ind, siger Amaru Barone og tilføjer, at det resulterede i, at Verdensmålsrådet på den sidste dag for konkurrencen fik helt overvældende meget tøj doneret. Vinderklassen har vundet en varm frokost på skolen med opdækket bord.

- Der har jo ikke været så meget socialt på skolen i lang tid, så det var vigtigt for os, at det var en præmie, der bidrager til fællesskabet, siger Amaru Barone.

Nye projekter på vej Formålet med Verdensmålsrådet på ZBC er at bidrage til Verdensmålene.

- De er jo rimelig brede, så vi har valgt at kigge nærmere på de konkrete måder, hvorpå man kan være mere bæredygtig, siger Amaru Barone og påpeger, at rådet til næste skoleår vil iværksætte nogle nye projekter.

- I år har projektet omhandlet bæredygtigt forbrug og upcycling, og til næste år skal det handle om et af de andre Verdensmål, siger han og tilføjer, at de i råddet blandt andet har talt om at lave et bedre CO2-regnskab, men at Verdensmålene eksempelvis også handler om at mindske ulighed og bidrage til, at flere får en uddannelse. Til næste skoleår skal rådet blandt andet have sat flere skraldespande op omkring skolens udearealer.

- Vi er en røgfri skole, så mange af skoderne bliver smidt i søen, som ligger lige ved siden af skolen, siger Cicilie Jensen og tilføjer, at søen skal rengøres for skrald, så flora, fauna og dyreliv kan have gavn af en ren sø.