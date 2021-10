Se billedserie Til en blindsmagning skulle eleverne blandt andet smage citron, tomatpuré, mørk chokolade og glasur. Foto: Vordingborg Fri Fagskole

Send til din ven. X Artiklen: Elever prøvede kræfter med kostskolelivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Elever prøvede kræfter med kostskolelivet

Vordingborg - 06. oktober 2021 kl. 18:33 Kontakt redaktionen

Af Nina Lise Ved ankomsten var de lidt betuttede, men der gik ikke mange timer, før der var fuld fart på deltagerne ved Vordingborg Fri Fagskoles to nye kostskolecamps.

Onsdag sluttede tre dages ophold, hvor de blev introduceret til livet på en fri fagskole.

Blandt dem, der havde hevet tre skoledage ud af kalenderen, var Marie Skarnager og Niclas Thorgaard, begge 13 år og til daglig elever i 8. klasse på henholdsvis Kulsbjerg Skole i Stensved og Holmegaardskolen i Fensmark. De er begge to vilde med at lave mad og havde derfor valgt GastroCamp.

- Det er dejligt at komme lidt væk fra skolen og få lov at dyrke sin passion. Blandt andet har vi lært meget mere teori, end vi gør på min egen skole. Det er mere seriøst her. Lærerne har mere styr på det, fortæller Marie Skarnager .

- Lærerne gør mere ud af forskellige slags tilberedning. Jeg vil gerne være kok og have min egen restaurant. Jeg har altid godt kunnet lide at lave mad og at eksperimentere med mad, forklarer Niclas Thorgaard.

- Men det er meget forskelligt, om det kan spises, fortsætter han med et smil.

Kræver socialt batteri Deltagerne har boet på skolen, hvilket ikke har været noget problem for Niclas Thorgaard. Han har nu fået vakt en drøm om et år på en fri fagskole. For Marie Skarnager har det været lidt sværere. Hun har undervejs haft behov for at trække sig og tror ikke, at hun er »efterskoletypen«.

- Det er fint at være væk fra skolen, men mit sociale batteri bliver hurtigt lavt. Jeg kan godt savne at være hjemme. Heldigvis er lærerne gode til at få os til at føles os hjemme. De er ikke så strenge, siger Marie Skarnager.

De to kendte ingen den første dag, men det er der lavet om på nu. For Marie Skarnager har det været sjovt at møde nye venner, og så har det været hyggeligt at sove på skolen.

- Men jeg er lidt brugt, smiler hun. Også Niclas Thorgaard glæder sig til at komme hjem.

- Men det er også irriterende at skulle herfra, fordi det har været så godt. Jeg kommer helt sikkert igen, hvis der bliver lavet en camp igen til næste år, siger han.

Mod på at forfølge drømmen GastroCampen er den, der har trukket flest deltagere, men eleverne har også kunnet prøve kræfter med en HumanCamp, hvor det handler om sundhed, mennesker og pædagogik.

- Jeg vil gerne arbejde med mennesker, så det her har været en god mulighed for at prøve det af og få det bekræftet, fortæller 15-årige Lærke Holm Schiøler fra 9. klasse på Holmegaardskolen i Fensmark.

Hun drømmer om at blive sygeplejerske på en børneafdeling og ved allerede nu, at hun efter 9. klasse skal et år på Vestsjællands Idrætsefterskole.

Hun har været på camp med 15-årige Chili Kleven Hansen fra 9. klasse på Nørre Vedby Skole.

Chili Kleven Hansens veninde spurgte, om hun ville med, og tilfældigvis havde Chili Kleven Hansen nogle dage forinden talt med sin mor om, hvad hun vil efter skolen. De blev enige om, at campen var en god anledning til at få afprøvet Chili Kleven Hansens drøm om at blive SOSU-hjælper. Dermed følger hun i sin mor og søsters fodspor.

- Der er så mange fordomme om at være SOSU-hjælper - blandt andet at man bare tørrer røv. Men det gør man ikke. Det handler meget om nærvær med borgerne, fortæller Chili Kleven Hansen.

Tarme af strømpe og rør Hun og Lærke Holm Schiøler har oplevet undervisningen på campen som meget praktisk. De har holdt blindsmagning, lavet puslespilskonkurrence og været i hallen med bolde og vægte.

Under et forløb om småbørn har de lavet et tog af peberfrugt og agurk samt en palme på en strand af appelsin, banan og kiwi. Børn vil gerne spise sundt, når bare det er indbydende og sjovt, lyder forklaringen.

Da de skulle lære om fordøjelsessystemet, mosede de kiks, bananer og vand og pressede massen gennem en nylonstrømpe (tyndtarmen), hvor væden blev siet fra som næring til kroppen. Resten (affaldsstofferne) fortsatte gennem et paprør (tyktarmen), inden det tilsidst kom ned i en handske (endetarmen), hvor det skulle ud gennem et lille hul.

- Det er trist, at vi skal hjem. Vi har lært en masse. Vi kunne sagtens have været her en dag mere, siger Chili Kleven Hansen, der håber, at hun kan få lov til at få et år på skolen efter sommerferien.

- Jeg føler mig mere tilpas her end på min egen skole. Og så har de en linje, der passer til det, jeg gerne vil.

Mulighed for tilskud Ifølge forstander Jette Rønne er forældretilskuddet på de frie fagskoler ikke indtægtsbestemt. Det betyder, at det for mange vil være billigere at vælge fri fagskole end efterskole.

- Et år hos os koster cirka 60.000 kroner. Derudover har vi mulighed for at komme med individuel støtte, forklarer Jette Rønne og tilføjer, at man desuden har en mentorordning, der giver mulighed for yderligere tilskud.

Her skriver en vejleder fra den unges hjemkommune i den unges uddannelsesplan, at den unge vil have godt af et år på en fri fagskole for at blive afklaret. Ordningen udløser ekstra penge fra staten, som skal bruges til mentorordningen, men noget af beløbet kan også bruges til nedsat egenbetaling.