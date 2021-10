Se billedserie Eleverne i 6.-9. klasse har sløjfet det normale skema for at sætte fokus på trivsel. Torsdag kommer orkestret Rockbussen, mens det fredag gælder det årlige motionsløb. Og så er der ellers dømt efterårsferie. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Elever har den gode tone på skemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever har den gode tone på skemaet

Vordingborg - 12. oktober 2021 kl. 06:26 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Vordingborg

Præstø: Glade elever giver glade lærere, som giver tilfredse forældre. Det er dét lille "matematikstykke", man går efter på Præstø Skole, hvor 6.-9. klasserne i denne uge inden efterårsferien har trivselsuge.

- Hvis eleverne trives, lærer de mere, siger Lars Bonde, skoleleder på Præstø Skole.

Trivsel handler i høj grad om at respektere hinanden Skolelederen opfordrer derfor eleverne til at vise rummelighed. At de hver især giver plads til dem, som snakker anderledes, ser anderledes ud, og som har andre holdninger end en selv.

- Eleverne kan se frem til et langt liv, hvor de vil møde forskelligheder, som de skal navigere i, siger Lars Bonde.

Kaldt for kraftidiot Som optakt til trivselsugen havde Præstø Skole mandag morgen inviteret borgmester Mikael Smed (S). Han har travlt med at føre valgkamp frem til kommunalvalget 16. november. Her kan bølgerne som bekendt gå højt.

Sammen med kollegaerne i kommunalbestyrelsen har borgmesteren derfor udsendt et fælles statement, "Lad os holde en ordentlig tone". Baggrunden er, at politikerne især på sociale medier oplever grimt sprog og nedsættende bemærkninger.

- Det er nemt på på digitale platforme at skrive noget personligt, når man ikke ser hinanden i øjnene. Når veluddannede mennesker kommer med konspirationsteorier, om at jeg modtager penge under bordet, synes jeg, at det bliver for meget, siger Mikael Smed.

Det er dog ikke kun på nettet, at det kan gå over gevind. Borgmesteren fortalte, at han for nylig blev overfuset, da Socialdemokratiet debatterede bæredygtig turisme i Tøvelde Forsamlingshus på Møn. Her kaldte en ældre mand borgmesteren for "kraftidiot", inden han gik ud ad døren.

- Det var ikke nogen rar oplevelse, siger Mikael Smed.

- Jeg tror, at folk gør det i effekt. Der er en frustration inde i ham. Det er dét, man skal forstå, og så skal man skære det andet væk.

I Slagelse Kommune har man lavet en ordning, der tilbyder psykologbistand til politikere, som udsættes for chikane og trusler.

- Det er ikke mit indtryk, at vi er på det niveau i Vordingborg Kommune, siger Mikael Smed.

Under trivselsugen på Præstø Skole skal eleverne fremstille et produkt, som efterfølgende skal være synligt i klassen, og som markerer, hvad den enkelte klasse har fokus på i arbejdet med god trivsel. De to mest originale produkter bliver præmieret i uge 43.