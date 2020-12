Elever glæder ældre med sang

De yngste elever på Kulsbjerg Skoles Stensved-afdeling plejer at gå Lucia-optog for beboerne på Plejecentret Skovbo i Langebæk, men den går ikke i år midt i en coronaepidemi. Derfor sang eleverne mandag formiddag udenfor plejecentret, hvor nogle af de ældre havde taget opstilling i kulden. Andre sad indenfor i varmen ved vinduerne. En af dem, der havde bevæget sig udenfor, var 64-årige Merete Nordstrøm Olsen.

- Det er så sødt. Jeg har selv gået Lucia. Dengang var det med levende lys, smiler Merete Nordstrøm Olsen, der bar rød nissehue.

Heidi Hertig, aktivitetsmedarbejder på Plejecentret Skovbo, glæder sig på de ældres vegne:

- Det er et lyspunkt i en mørk og trist coronatid, siger Heidi Hertig.