Elever går målrettet efter at vinde

Vordingborg - 22. april 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I disse uger kan man rundt om i kommunen møde unge mennesker, der går målrettet i gadebilledet. Vordingborg Kommune har nemlig sat dem op mod hinanden: Dén klasse, der går flest skridt i løbet af seks uger vinder 10.000 kroner til klassekassen.

I 9.D på Gåsetårnskolen vil de vinde, og de ved allerede, at de ligger nummer ét blandt skolens andre klasser, men de går og går, for de ved ikke, hvor meget der er blevet gået i klasserne på kommunens andre skoler.

En klasse af konkurrenter Det er sundhedsafdelingen i Vordingborg Kommune, der har taget initiativ til konkurrencen mellem eleverne i 7.-10. klasse, og for at motivere dem til at komme ud og bevæge sig, har man sat 18 såkaldte hotspots op rundt om i kommunen. Dem skal eleverne finde, scanne QR-koden og dermed vise, at de har været der.

Hver dag sender de dokumentation for, hvor mange skridt, de har gået til deres lærer, som sørger for at det samlede antal bliver registreret.

- Vi har tidligere kæmpet mod andre klasser, og vi har vundet de fleste gange, siger Oliver Green Nielsen fra 9.D, da vi tager med ham og Cecilie Edmund Larsen på jagt efter nogle af hotspottene i Vordingborg by.

- Som klasse er vi gode til at konkurrere. Vi har kampgejst, mener Cecilie, men ved også, at ikke alle elever er lige entusiastiske, når det gælder om at gå. Derfor må de, der gerne vil, sørge for at gå lidt ekstra, hvis målet om at vinde, skal indfries.

Oliver Green Nielsen ved godt, at han er blandt de elever i klassen, der kan sikre, at klassen samlet set får gået mange skridt.

- Jeg vil gøre mit bedste, siger han og fortæller, at han i løbet af de sidste 14 dage op til konkurrencen fik gået 52.000 skridt. Derudover cykler han en del og spiller fodbold.

Cecilie Edmund Larsen fortæller, at hun normalt går cirka fire kilometer om dagen, og så dyrker hun gymnastik og cykler til og fra skole. Men hverken cykling, gymnastik eller fodbold tæller med i klassedysten, for de kan ikke have deres mobiler på sig under sporten og det er kun skridt, der tæller.

- Jeg cykler normalt i skole, men efter vi har skullet tælle skridt, er jeg begyndt at gå, fortæller Cecilie.

En gulerod hver uge Hver mandag bliver der trukket en ugentlig vinder i dysten blandt de klasser, der den seneste uge har gået mindst 55.000 skridt. Her er fælles oplevelsesture også på højkant. Også den klasse, der har forbedret sig mest den seneste uge præmieres. Når hele konkurrencen er slut efter seks uger, kåres desuden Vordingborg Kommunes Bevægelsespræsident; det er den elev, der har gået flest skridt under konkurrencen.

For 9.D er det dog ikke de ugentlige kåringer, de går efter. De vil vinde den samlede konkurrence og dermed få mulighed for at vinde penge til en stor fælles oplevelse.

