Ekstra regning til kommunen for forurening under haller

Vordingborg - 20. december 2020

Når budrunden om salg af støberihallerne i Adelgade i Præstø udløber lørdag den 19. december, vil hallerne sandsynligvis blive købt af Realdania for et billigt beløb. Herefter vil Realdania renovere bygningerne for et større millionbeløb.

Men der er en regning derudover, som Vordingborg Kommune skal betale. Det er udgiften til oprensning af den forurenede jord, der ligger nede under hallerne.

Det er skrevet ind i udkastet til købsaftale, at »Arbejdet forestås af køber - men sælger bærer den fulde økonomiske risiko for ejendommens miljøforhold og refunderer efter påkrav købers dokumenterede udgifter til håndtering heraf«.

Skadelig virkning

Region Sjælland udgav i november 2009 en rapport om Adelgade 20, hvor hallerne ligger. Heri slår regionen fast, at jorden under hallerne er forurenet med olie og tjærestoffer (PAH), bl.a. »benz(a)pyren, tungmetaller og tungkomponenter i koncentrationer over Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier«, som der står i rapporten.

Støberihallerne husede et jernstøberi ca. 1844 - 1934.

E. H. Rasmussen A/S havde autohandel og værksted 1948 - 2000.

Fra 1953 har der også været et benzintankanlæg på grunden.

De senere år er hallerne blevet brugt til udstillinger, arrangementer, og stedet rummer bl.a. Foreningen for Traditionelle Håndværk og Dansk Brandværnshistorisk Museum. Herefter vurderer regionen, at »forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø«.

Endelig fastslår rapporten, at »Den fundne forurening kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, da det er muligt at komme i kontakt med jorden i de forurenede områder«.

Med andre ord: Jorden eller i hvert fald dele af den skal graves op, før hallerne kan bruges igen.

Fortidens synder

Sagen skal igennem Udvalget for Plan og Teknik i det nye år. Her er formand Michael Larsen (R) opmærksom på, at der kan være forurening på grunden, Man han ved ikke, hvad det kan komme til at koste.

- Det er der ikke lavet en decideret estimering af, men der er altid en mulighed for, at det kan komme til at koste. Uanset hvad vi ville gøre med bygningerne, ville vi skulle gøre op med forureningen. Vi bliver ramt af fortidens synder, siger Michael Larsen, som ser udbuddet som en fantastisk mulighed for at lave et godt projekt i samarbejde med Realdania.

- Vi er indstillet på at investere nogle penge i det, og uanset hvad vi gør, vil forureningen altid udgøre en tikkende bombe. Alternativt kunne vi rive bygningerne ned, men så ville vi også skulle oprense jorden, siger udvalgsformanden.

Gulvene under støberihallerne består af beton oven på jordlaget.

Penge til bygninger

Realdania By og Byg er klar over, at jorden under støberihallerne er forurenet og er opmærksom på, at jordforureningen bliver kommunens hovedpine.

- Vores opgave er at sikre, at vores penge går til bygningerne, fastslår udviklingschef i Realdania By og Byg Anne Mette Rahbæk til Sjællandske.

Vinder Realdania udbuddet, bliver det dem, der kommer til at rense undergrunden, men regningen sender de videre til Vordingborg Kommune.

- Jeg tror ikke, vi kan undgå at komme i jorden, men vi skal have nogle flere data på forureningen. Vi må kortlægge det nærmere for at finde ud af, om noget skal renses op, siger hun.

Realdania er ifølge udviklingschefen parat til at hælde et tocifret millionbeløb i støberihallerne, men pengene skal gå udelukkende til bygningerne.