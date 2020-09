Kommunens fagchef Mette Christensen fra Byg, Land og Miljø viser et par af de fremmødte, hvordan man korrekt udfylder en byggeansøgning. Foto: J.C. Borre Larsen

Ekstra hænder til at få byggesagstider i bund

Vordingborg - 30. september 2020 kl. 08:07 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Kritikken har lydt gentagende gange både fra det lokale erhvervsliv og politikerne selv. Den alt for langsomme byggesagsbehandling skal være fortid.

Vordingborg Kommune har allerede sat gang i flere nye tiltag, der skal få sagsbehandlingstiden i bund, og nu er parterne bag budgetforliget blevet enige om endnu et tiltag.

Der skal afsættes to millioner kroner ekstra hvert år i de næste fire år, så kommunens Byg, Land og Miljø-afdeling kan ansætte ekstra hænder til de mange byggesager.

Politikerne lægger ikke skjul på, at det er bydende nødvendigt at få styr på byggesagstiderne, hvis det nogensinde skal lykkes kommunen at slå igennem som »Danmarks bedste håndværkerkommune«.

- De lange byggesagstider har på mange måder taget fokus, og alle andre indsatser i relation til at gøre det godt at være håndværker i kommunen er derfor kommet til at stå i skyggen af sagsbehandlingstiderne, lyder erkendelsen i budgetforliget.

Her understreger man dog også, at sagsbehandlingstiderne allerede er på vej i den rette retning. Særligt under corona-hjemsendelsen er det lykkedes kommunens ansatte at arbejde sig grundigt igennem bunken af byggesager og nu overholder de nationale mål.

- Men der er et ønske om at få denne del af erhvervsindsatsen forbedret yderligere, så alle vil opleve en forbedret byggesagsbehandling.

Formand Michael Larsen (R) glæder sig over, at der er opnået enighed om at få styrket byggesagsbehandlingen.

- De her penge kommer til at gøre en stor forskel. Vi kan håbe, at vi bliver en af landets hurtigste kommuner, lyder det meget ambitiøse mål fra udvalgsformanden.