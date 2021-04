En lang række undersøgelser viser, at det vigtigste for børn er relationen til andre børn. Derfor er det ubehageligt at føle sig udpeget og udstillet, siger Anne Mette Buus, lektor i pædagogik. Børnene på billedet har ikke noget med udebørnehaven Spilopperne i Røstofte at gøre. Modelfoto: Allan Nørregaard.

Ekspert om tænkebænk: - Det er ubehageligt

Forældre i den private børnehave Spilopperne i Røstofte ved Mern er bekymrede over, at pædagogerne sætter børn på tænkebænken. Her kan uartige børn sidde og tænke over, hvad de har lavet, mens de kigger på, at kammeraterne leger. En tænkebænk kan ifølge Anne Mette Buus have stor betydning for, hvordan børn kigger på hinanden.