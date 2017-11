Se billedserie Gemytterne fik flere gange folk op af stolene til generalforsamling i Præstø Fjernvarme. Men afbrydelserne fik ikke konsekvens. Folk fik lov at tale ud. Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: Eks-formand led nederlag på hedt maratonmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eks-formand led nederlag på hedt maratonmøde

Vordingborg - 30. november 2017 kl. 06:35 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marianne Holmers kamp mod bestyrelsen i Præstø Fjernvarme, hvor hun er tidligere formand, led klart nederlag på generalforsamlingen tirsdag, men kampen slutter ikke der. Til trods for, at hun blev ekskluderet som andelshaver i oktober. Det skriver Sjællandske

For selv om Marianne Holmer er undsagt af bestyrelsen, var hun til stede ved generalforsamlingen - og hun har i tilgift indgivet en klage over sin eksklusion gennem en advokat fra Næstved og søger at vende tilbage som andelshaver.

- Vi kan ikke kommentere yderligere på henvendelsen fra advokaten, da vi først fik brevet i fredags, lød det fra Steen Frederiksen, der er nuværende formand for bestyrelsen i Præstø Fjernvarme.

Mobning og demokrati

Og Marianne Holmer havde, trods sin henvendelse gennem advokaten, ikke valgt at holde sig under radaren til aftenens møde. Den tidligere formand startede med at kommentere på formandens beretning, og understrege, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen, mens hun beklagede den megen uro, der har været i siden sommeren, hvor hun blev gået som formand. I løbet af aftenen siger hun blandt andet:

- Jeg har en oplevelse af kraftig mobning i bestyrelsen. Det er også et problem, når man kommer med underskrifterne fra nær 200 medlemmer og ikke kan få adgang til de sidste 400, lød det blandt andet.

- Vi skal i fremtiden undgå, at bestyrelsen ser sig sur på en formand og afsætter vedkommende, erklærede hun videre.

Manglende opbakning

Men den tidligere formand fik ikke hjælp fra de cirka 50 forsamlede i Varmecentralen i Jomfrustræde.

To afstemninger blev det til - ingen af dem på opfordring af Marianne Holmer, men i stedet Hans Thormod. Ordlyden i de fem forslag var dog den samme, som Marianne Holmer tidligere har formuleret ved møder i Præstø Fjernvarme. Første afstemning gik på, at formanden for fremtiden skulle vælges for en toårig periode ved direkte valg. Den blev nedstemt med stemmerne 95 mod 18. Næste afstemning gik på, om bestyrelsen skulle bruge energi på at undersøge juraen bag flere vedtægtsændringer og komme med en redegørelse til andelshaverne. Den blev nedstemt endnu mere markant. 105 imod, 11 for.

Flere udtalte sig i den forbindelse kritisk over for afstemningerne. Blandt andre andelshaver Søren Frimann:

- Vi må have tillid til vores repræsentant i bestyrelsen i stedet for at skulle pege på nogen, man ikke kender, lød det blandt andet.

Marianne Holmer sagde efterfølgende ikke mere til mødet, som sluttede efter to timer og 45 minutter. Hvorvidt hun er andelshaver eller ikke, når hun betaler rumafgift, men ikke aftager varme, er endnu ikke afgjort.