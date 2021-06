Allan Schmidt (tv.) i Neder Vindinge VVS overtager per 1. juli Brian Johannessens VVS (th.). Foto: Mille Holst

Ejerskifte i VVS-branchen

Vordingborg - 28. juni 2021

Brian Johannessen sælger sin VVS-virksomhed til Allan Hansen i Neder Vindinge VVS. Fredag 9. juli inviterer de til overtagelsesreception i Neder Vindinge.

Neder Vindinge VVS overtager per 1. juli Brian Johannessen VVS.

- Vi har meget samme måde at drive virksomhed på, lyder det fra Allan Hansen, indehaver af Neder Vindinge VVS. Han overtager Brian Johannessens ene svend og lærling, mens en anden svend har ønsket at søge nye udfordringer andetsteds. Desuden har Brian Johannessen en freelanceVVS'er, der laver ad hoc opgaver; han følger også med over til Allan Hansen, der derudover håber, at mange af Brian Johannessens kunder også vil følge med.

- Vi har jo hjulpet hinanden før, siger Brian Johannssen og fortæller, at de to mestre netop har haft for vane at ringe til hinanden, hvis de havde for mange opgaver til sine egne ansatte. på den måde har de kunnet låne af hinanden.

Men nu er det slut med at låne; Allan Hansen samler begge firmaer under ét og kommer derefter til at stå i spidsen for et lidt større firma.

- Det er meningen, min søn Lasse skal overtage det her, når jeg om tre år fylder 60. Lasse kunne godt tænke sig, at der lige er lidt flere folk ansat. Vi skal aldrig være en stor virksomhed, men lidt større er godt, fortæller Allan Hansen om årsagen til at han har været interesseret i at overtage Brian Johannssens firma.

En spøg blev til et ønske Også Brian Johannssen er godt tilfreds med at sælge til Allan Hansen.

- Jeg har ønsket et stykke tid at komme af med mit firma. Der er kommet meget administration, og jeg hader papirarbejde, siger han og fortsætter:

- Allan ringede en dag og spurgte, om han kunne låne en medarbejder. Næh, sagde jeg, Du kan købe det hele.

Det blev til dels sagt i spøg, men efter et sygdomsforløb, kom han til at mene det, for ønsket om at få mere tid til familien - og i det hele taget mere tid til noget andet end arbejdet - voksede.

Brian Johannessen følger derfor ikke selv med i handlen.

- Jeg skal lave noget andet. Min kone siger, jeg skal lære at lave mad, griner Brian Johannessen, der er glad for, at det er netop Allan, der overtager dén virksomhed, han selv i midten af 1990'erne overtog fra sin far.

Fakta I forbindelse med overtagelsen holdes en reception for nye og gamle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere på Kærvej 7 i Neder Vindinge fredag 9. juli klokken 12-15. - For mange år siden arbejdede jeg sammen med Allan, da han arbejdede for min far, og jeg har udlært hans søn Lasse for syv år siden, forklarer Brian Johannessen, der samtidig ikke er bange for at komme til at kede sig, når han til sommer fylder 60.

- Jeg har nogle ejendomme, der kalder på mig, og mine tre børn har allerede trukket listerne med ønsker frem, siger han, hvortil Allan Hansen tilføjer:

- Ellers kan du altid komme herud. Du er altid velkommen.