Ejere får en chance til for at rense spildevand

Vordingborg - 30. maj 2021

Selv om forvaltningen har lagt op til, at 10 lodsejere skal meldes til politiet, tilbyder Kommunalbestyrelsen nu en sidste chance for dialog.

Det sker på anbefaling fra Udvalget for Klima og Miljø.

Fristen for enten at lade ejendommene kloakere eller f.eks. at rense spildevandet i i et pilerensningsanlæg udløb 16. december 2020. 25 ejendomme har ikke efterkommet påbuddet og udleder derfor urenset spildevand ud i Præstø Fjord.

De fleste er dog i gang med forberedelser til at gøre, og kommunen er i dialog med dem. Kun 10 ejendomme har overhovedet ikke ladet høre fra sig.

Det er disse ejendomme, forvaltningen har mistet tålmodigheden med, men som nu får endnu et brev med opfordring til at gå i gang med den ene eller den anden form for rensning.

Ny praksis

Når den nuværende spildevandsplan udløber med udgangen af 2021, indfører kommunen en ny praksis. I stedet for at udføre en såkaldt »selvhjælpshandling«, som går ud på at tvangskloakere hos de lodsejere, der nægter at indføre spildevandsrensning og sende regningen til dem, vil forvaltningen kunne indgive en politianmeldelse.

Selvhjælpshandlinger har nemlig vist sig ikke at være uproblematiske.

Ved selvhjælpehandlinger afholdes udgiften som udlæg af kommunen og søges efterfølgende opkrævet hos borgeren. Det medfører erfaringsmæssigt, at lidt mere end 50 procent af opkrævningerne ikke betales inden forældelsesfristen og derfor afskrives som tab for kommunekassen.