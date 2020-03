Ejer venter på grønt lys til at genopføre brændt ejendom

- Vi håber, at vi kan rive bygningen ned om et par uger, fortsætter Alex Krøldrup.

I den forkullede ejendom havde Folkekirkens Nødhjælp genbrugsbutik i stueetagen, mens der på førstesalen var tre lejligheder. Det er Robert Bruun fra Bruuns Ejendomsadministration i Nykøbing Falster, der ejer bygningen, og han oplyser, at det er planen, at bygningen skal genopføres med erhverv og lejligheder.

- Kommunen vil helst ikke have, at bygningen ligner den gamle, siger Robert Bruun med henvisning til, at genbrugsbutikken havde en markant glasfacade ud mod Adelgade.

- Lokalplanen er restriktiv, når det drejer sig om bygningens udformning, siger Sarah Pedersen fra kommunens afdeling for Plan og By.

Ud over Folkekirkens Nødhjælp gik det ud over tre lejligheder, da der opstod brand i begyndelsen af august 2019. Her blev to børnefamilier og tre polske mænd hjemløse.