Ejendomsudvikler har købt Fogs Gaard i Stege

I Vordingborg er han en ganske kendt person indenfor ejendomsmarkedet og går under navnet »Eske«. Her har Kiss Real Estate blandt andet købt den gamle Kvickly, men har senest især gjort sig bemærket for projektet med at bygge et 17 etager højt hotel på Sydhavnen.