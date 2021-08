Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø glæder sig over, at der nu for alvor er ved at komme gang i salget på Antonibakken. Foto: J.C. Borre Larsen

Ejendomsmægler: Interessen er stor

Vordingborg - 03. august 2021 kl. 09:36 Kontakt redaktionen

Det er ikke kun Jess Juhl Andersens store indkøb af grunde på bygaden, der lover godt for det nye boligområdes udvikling. Vordingborg Boligselskabs nye seniorboliger skal stå klar om indflytning om nogle måneder, og ude på vængerne er de første beboere rykket ind.

Læs også: Lokal tømrer har købt hele bygaden i nyt boligområde

Endnu står de to første færdigbyggede parcelhuse noget alene i hver deres ende af det nye boligområde, men de får formodentlig snart nogle naboer at hilse på. I hvert fald er der ved at komme godt gang i salget af grundene ude på vængerne, forklarer ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø.

- Vi er oppe på 16 solgte grunde nu. Jeg regner med at få endnu en underskrift på plads i den her uge, og så er der en mere, der er i hus, hvis køberne kan få godkendt lånet i banken, forklarer Kim K. Pedersen.

- Der er 42 grunde, så der er et stykke endnu, men det er altid sværest her i starten. Der er løbende folk, der spørger ind til det, så interessen er der i hvert fald, forklarer ejendomsmægleren og tilføjer, at de interesserede købere i stigende grad møder udfordringer, når de går i gang med at undersøge et muligt køb.

- Vi hører, at det er en hård omgang at blive godkendt i banken, og så er der også begyndt at komme lang svartid på boreprøver. Det tager 60-70 dage nu, hvor det normalt tager otte dage. Det forsinker processen en helt del, forklarer ejendomsmægleren.

Salget af Antonibakken har været delt op i to, hvor Nordicals har taget sig af salget af den midterste bygade, mens Realmæglerne har stået for salget ude på vængerne. Derfor har Kim K. Pedersen heller ikke været involveret i det store salg til Jess Juhl Andersen. Han glæder sig dog over, at der nu er kommet skred i den del af boligområdet.

- Nu bliver der bygget på bygaden, og det er et kæmpe fremskridt for området. Det gør også livet lidt nemmere for os, forklarer ejendomsmægleren og tilføjer at byggemængden og byggehøjden på bygaden har været noget af det, som potentielle købere har været bekymret over.