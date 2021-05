Efterlyser overnatningsværter

- Tendensen er, at turisterne vil være en del af det lokale. De gider ikke de store hoteller. Så har man et anneks eller tilsvarende og lysten til at være vært, men har man ikke haft modet til at tage springet, skal man endelig henvende sig. Der skal ikke så meget til for at komme i gang, siger Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.