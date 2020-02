Efter voldsom rådhus-debat: Borgermøde om »borgernes hus«

For at imødegå kritikerne inviterer kommunen nu alle interesserede borgere til at komme med deres bud på fremtidens rådhus, og hvad det skal indeholde for også et blive et »Borgernes hus«, som kan benyttes til andet end rådhusarbejde.

- Når det nu er besluttet at bygge nyt i stedet for hele tiden at bruge penge på at renovere og vedligeholde det gamle og godt slidte rådhus, så er det vigtigt, at vi får et byggeri, som ikke bare er driftseffektivt og klima- og miljøvenligt, men også et hus som ikke bare står tomt hen efter endt arbejdstid. Med en placering midt i byen åbner det jo en fantastisk mulighed for, at vi kan tilbyde borgerne at benytte huset aktivt til mange forskellige formål. Derfor vil vi gerne høre borgernes bud på, hvad behovet er og hvilke faciliteter der skal være, for at et nyt rådhus også kan blive et borgernes hus, siger borgmester Mikael Smed (S).