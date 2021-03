Ronni Lykkehus og Ann Busch har kæmpet for en hundeskov i tre år. Undervejs har mange områder været i spil - her er det ved Trellemarken. Foto: J.C. Borre Larsen

Efter tre års kamp bliver hundeskov endelig en realitet

Efter tre års stædig kamp kommer der endelig en hundeskov i Vordingborg. Det har Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati givet grønt lys til, da de på deres seneste møde godkendte en ansøgning på 100.000 kroner til projektet.

Hundeskoven kommer til at ligge på hjørnet mellem Næstvedvej og Stokkedrevet. Det er i udkanten af byen men stadig inden for byskiltene.

- Vi har været henover en masse forskellige områder men er blevet slået tilbage af strandbeskyttelseslinjer, og af at de områder, vi havde kig på, allerede var udlagt til erhverv. Tilsidst allierede vi os med en naturmedarbejder ved kommunen, der fik til opgave at finde et område, hvor der ikke var andre interesser, forklarer Ronni Lykkehus, der sammen med Ann Busch har været drivkraft bag projektet.