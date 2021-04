Efter to måneder - Slut med at koge vandet

Nu kan alle beboere i Mern igen trygt drikke vandet fra vandhanen.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vordingborg - 23. april 2021 kl. 17:54 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Beboerne i Mern har måttet væbne sig med særdeles meget tålmodighed. Siden slutningen af februar har der i store dele af byen været udstedt en såkaldt kogeanbefaling, men nu kan de sidste beboere atter drikke vandet direkte fra vandhanen.

- Vi har de seneste dage fået flere gode analyseresultater - der er nu ikke længere grund til at fastholde kogeanbefalingen.

Sådan lød meldingen fra kommunens miljømedarbejder, Helge Christensen sent torsdag aften. En melding, der har vakt stor glæde rundt om i Mern og ikke mindst på Mern Vandværk, hvor man nu i mange uger har gennemskyllet ledningerne i håbet om at kunne få bugt med problemerne.

Vandværket har endnu ikke endeligt lokaliseret årsagen til, at der for første gang blev fundet coliforme bakterier i vandet for snart to måneder siden. De seneste analyser har dog vist, at vandet ikke længere er forurenet.

- Vi har haft to fuldstændigt rene prøver med otte dages mellemrum, så det er sikkert at drikke vandet nu, fortæller Helge Christensen, formand for Mern Vandværk.

- Vores forbrugere er heldigvis de sødeste mennesker - langt de fleste af dem i hvert fald. De har ikke været så hårde ved os. Der har heldigvis været stor forståelse for vores arbejde, forklarer han.

Han lægger ikke skjul på, at det har været hårdt for ham selv og de andre i vandværket at komme igennem de seneste måneder.

Der er lagt mange kræfter i at få gennemskyllet ledningsnettet. Vandværket producerer 500 kubikmeter vand i døgnet, og af det er cirka 350 kubikmeter blevet brugt til gennemskylninger.

- Vi skal have skyllet efter de enkelte steder, hvor prøverne er taget, men vi er færdige med de store gennemskylninger, forklarer Helge Christensen.

- Nu er der fred, og så kan vi begynde at få undersøgt det område, hvor vi tror problemet er opstået, forklarer formanden, der samtidig understreger, at man vil fortsætte med at holde nøje øje med vandkvaliteten.

- Der bliver normalt taget rutinemæssige prøver fire gange om året seks forskellige steder i Mern, men nu tager vi prøver en gang om måneden, og det bliver vi nok ved med det næste halve års tid, så vi sikrer, at problemet ikke opstår igen, forklarer formanden.