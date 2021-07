Se billedserie Klaus Kristensen ved drejebænken.

Efter to år er Rødeled et levedygtigt pottemageri

Vordingborg - 31. juli 2021 kl. 15:15 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Historiens vingesus var til at føle på, da Klaus Kristensen overtog Rødeled Pottemageri i 2019.

Efter tre generationer af Knudsen-familien var der ikke flere at tage af, og pottemageriet led de følgende år en omskiftelig tilværelse og var på et tidspunkt også lukket.

John Holmer, formand for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn forsøgte at få pottemageriet på fode, men selvom han lagde meget energi i stedet, lykkedes han kun i en kort periode at få en pottemager til at arbejde der.

I juni 2019 kom Rødeled til ære og værdighed igen, da Klaus Kristensen købte stedet, og i juli gik han så småt i gang med lave potter, samtidig med, at han fik ryddet op og repareret ovnene.

To års kamp

To år efter har han skabt en levedygtig virksomhed, der kan hvile i sig selv.

Kopperne har været udsat for den teknik, der

hedder mochastone, som oprinder fra en fabrik

i engelsek Staffordshire. En dråbe maling breder

sig ud og skaber mønstret. Foto: Claus Vilhelmsen



- Indimellem har der været stille pga. coronaen, og især i 2021 har det været hårdt. Men folk er vendt tilbage, siger pottemageren, der flyttede til Præstø fra Ladby ved Næstved, men egentlig kommer fra Bornholm.

- Sommeren har været i god i år, og det var den også sidste år. Folk kommer forbi, nogle af dem opdager Rødeled som noget helt nyt, mens andre genopdager stedet og udbryder: Eksisterer det endnu?

Dette stentøj er magen til det, som man kan

spise af, hvis man bestiller en middag i resturanten

på Hotel Frederiksminde. Foto: Claus Vilhelmsen



Klaus Kristensen er glad for, at han købte Rødeled, men det har ikke været en let opstart. Det har hjulpet, at han kan bo gratis ovenpå pottemageriet, for han ejer bygningen. Samtidig har han lavet kurser, og da han er en sparsommelig mand, løber det rundt.

Overraskelse

Man kan sige, at Rødeleds ry bliver ved med at overraske. Lige som Klaus Kristensen tror, at folk har glemt pottemageriet, bliver det klart, at det har venner med rødder, der rækker langt tilbage.

Klaus Kristensen syntes, det kunne være sjovt at lave en natpotte. Så det gjorde han, og den kan også købes i butikken. Foto: Claus Vilhelmsen



Da han overtog pottemageriet og offentliggjorde nyheden på sin virksomheds hjemmeside, var flere end 3.000 mennesker inde og kikke i løbet af det næste døgns tid. Herefter lagde genboen på Rødeledvej det på Præstøs Facebookside, og der har 8.000 mennesker set det den første uge.

- Mens jeg har gået og ryddet op, har jeg da tænkt, om der overhovedet er nogen, der interesserer sig for det, sagde Klaus Kristensen dengang for to år siden.

Forpligtelse

Men vidste han det ikke før, er det også blevet helt klart for ham, at Rødeleds historieog tradition er noget, der skal passes på.

Endnu et eksempel på Klaus Kristensens opfindsomhed

og kreativitet. Foto: Claus Vilhelmsen



- Jeg skal bringe det videre, ikke kun forretningsmæssigt, men jeg skal også vise pottemageriet frem. Det er helt i H.P. Knudsens (den sidste Knudsen) ånd. Han skrev små sedler, der hang rundt i huset, som forklarede om potterne og processen, fortæller Klaus Kristensen, som har beholdt sedlerne.

Han har slået sig til tåls med, at ting tager tid. Rygtet om det aktive pottemageri med de smukke ting skal brede sig fra mund til mund, så flere får lyst til at køre til Præstø og se tingene og måske købe.

Gammel og nyere stil. Foto: Claus Vilhelmsen