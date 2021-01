Et politisk flertal anbefaler, at det tomme Medborgerhuset i Kirkeskoven skal bruges til teaterhus. Foto: Hening Gøtz

Efter tabt slag om Medborgerhuset: Vil anmelde kommunen til politiet

Vordingborg - 12. januar 2021 kl. 21:55 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det var enten Teaterhus Vordingborg eller Kirkeskovens Egnshus, som politikerne i udvalget for Kultur, Idræt og Fritid skulle vælge mellem, da de mødtes tirsdag eftermiddag.

Resultatet blev, at et snævert flertal anbefaler, at det bliver Teaterhus Vordingborg, som får lov til at bruge det tomme Medborgerhuset i Vordingborg til professionel scenekunst og kulturhus.

Bag indstillingen står de tre socialdemokrater Thorbjørn Kolbo (formand), Poul A. Larsen og Kenneth Andersen, mens udvalgets to sidste medlemmer, Venstre-folkene Peter Ole Sørensen og Karina Fromberg, pegede på Kirkeskovens Egnshus' forslag om et egnshus.

Nederlaget falder ikke i god jord hos Klauus Miller fra støttegruppen bag Kirkeskovens Egnshus.

- Jeg er frygteligt skuffet. Så skuffet, så jeg laver en politianmeldelse, siger Klauus Miller til Sjællandske.

Han oplyser, at han har givet borgmester Mikael Smed (S) en frist, fordi han mener, at KIF-udvalgets formand, Thorbjørn Kolbo, er inhabil, og det er strafbart.

- Når man sidder som formand i sådan et udvalg og samtidig sidder i bestyrelsen i Cantabile 2 (egnsteater i Vordingborg, red.), så er der noget galt, siger Klauus Miller.

Han mener også, at Kirkeskovens Egnshus er offer for en socialdemokratisk sammensværgelse.

- Thorbjørn Kolbo sidder i Cantabiles 2's bestyrelse sammen med den tidligere borgmester Henrik Holmer, der også er ven med den borgmester, der sidder i dag. Og der sidder tre socialdemokrater i kulturudvalget. Det er ikke fair spil, men det er sådan, at det foregår i kommunen, og det agter jeg at angive til politiet, raser Klauus Miller.

En hjælpende hånd Han mener yderligere, at der har været urent trav i ansøgningsrunden.

At Thorbjørn Kolbo har fodret Teaterhus Vordingborg med nyttige informationer til deres ansøgning om at få lov til at bruge Medborgerhuset til teater og andre arrangementer.

- Thorbjørn Kolbo har taget nogle af vores papirer og givet dem, så de kunne skrive et oplæg, siger Klauus Miller.

Det politiske flertals beslutning har fået ham til tasterne for at skrive et harmdirrende indlæg på den Facebookside, der hedder Støttegruppe til bevarelse af Kirkeskovens medborger- og kulturhus.

»FØJ FOR HELVEDE EN LAUSI KOMMUNE« skriver Klauus Miller med versaler i overskriften.

I selve indlægget henviser Klauus Miller til forvaltningslovens §3, styk 3, der omhandler inhabilitet i den offentlige forvaltning. »Så fortæl mig ikke at der er begået en forbrydelse,« lyder det fra Klauus Miller.

Udpeget af kommunen Thorbjørn Kolbo afviser, at han er inhabil.

- Jeg er udpeget af Vordingborg Kommune til at sidde i Cantabile 2's bestyrelse. Jeg har ingen personlige interesser i Cantabile 2, siger Thorbjørn Kolbo.

Han mener, at Klauus Miller misforstår, hvem der står bag teaterfolkenes ansøgning.

- Det er ikke Cantabile 2, som er ansøger, men en forening af professionelle scenekunstnere fra kommunen, siger Thorbjørn Kolbo.

Han afviser også, at han har hjulpet Teaterhus Vordingborg med deres ansøgning på bekostning af Kirkeskovens Egnshus.

- Der har været fuldstændig vandtætte skodder, siger Thorbjørn Kolbo.

Medborgerhusets fremtid Et flertal i Kultur, Idræt og Fritidsudvalget, som består af Thorbjørn Kolbo (S), Kenneth Andersen (S) og Poul A. Larsen (S) ønsker, at der arbejdes videre med et teaterhus.

Karina Fromberg (V) og Peter Ole Sørensen (V) ønsker, at der arbejdes videre med et egnshus. Venstre ønsker, at der findes en alternativ placering til et teaterhus.

Når sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen, vil udvalgsformand Thorbjørn Kolbo indkalde Teaterhus Vordingborg og Kirkeskovens Egnshus til et møde for at finde ud af, om nogle af sidstnævntes ønsker til Medborgerhuset kan passe ind i Teaterhusets måde at drive Medborgerhuset på. KIF-udvalgets beslutning om et teaterhus skal i sidste ende behandles i kommunalbestyrelsen, hvor der er et rødt flertal.