Coronanen gjorde, at man har måttet droppe brobygningen for folkeskoleeleverne, og det har ramt søgningen til HHX, mener rektor Ann Descroix, der dog ser positivt på situationen.

Efter rekordår: En helt naturlig tilbagegang på gymnasierne

Vordingborg - 23. marts 2021

Det er ikke nemt at få lokket de unge til, når coronaen sætter en stopper for brobygning og fysiske informationsmøder. Det må man sande på både Vordingborg Gymnasium og på ZBC, der oplever en tilbagegang i elevsøgningen. En tilbagegang, der dog ikke giver anledning til panik nogen af stederne.

På Vordingborg Gymnasium og HF har 171 elever søgt ind på gymnasiet og 63 på HF. De 171 er langt fra de 219 elever, som gymnasiet tog imod sidste år, men det bekymrer ikke rektor Jakob Stubgaard.

- Vi havde forventet, at det ville falde i forhold til sidste år, for der lå vi ekstremt højt, forklarer han og tilføjer, at man sidste år for første gang i gymnasiets historie kunne starte otte gymnasieklasser på en årgang.

En del af forklaringen på sidste års overraskende store elevtal kan være coronaen, lyder det fra rektoren.

- Der var måske flere, der gik direkte i gymnasiet i stedet for at tage på efterskole, og der var heller ikke nogen, der kunne tage sabbatår i udlandet. Den samme effekt kan vi ikke få i år, og de ekstra elever fra sidste år mangler så i år, forklarer han

Sammenligner man med 2019, der var et mere normalt år for gymnasiet, så ligger søgningen i år 15 elever under.

- Der er efter mine oplysninger også færre elever i afgangsklasserne i år, så i det lys ser det fornuftigt ud hos os. Vi får cirka den andel af de unge, som vi plejer, forklarer rektoren.

På trods af det, der på papiret ligner et stort fald i søgningen, så er rektor Jakob Stubgaard godt tilfreds. Han havde ikke forventet at kunne gentage sidste års rekordoptag. Foto: Lars Christensen

- Vores største udfordring er, at der stadig er for mange, der slet ikke får en uddannelse. Det skal vi fortsat have gjort noget ved i fællesskab i hele kommunen, tilføjer han.

Jakob Stubgaard glæder sig samtidig over, at man på HF går en lille smule frem fra 59 til 63 elever.

- Vi plejer normalt at få elever nok til vores to HF-klasser, når vi nærmer os sommeren, men i år har vi allerede elever til mere end to klasser, så vi sidder lige nu og overvejer, om vi skal lave en tredje HF-klasse, forklarer han.

Brobygningen manglede Hos ZBC i Vordingborg er man også godt tilfredse med søgningen i år. Handelsgymnasiet, HHX, ligger stabilt med 169 elever, mens teknisk gymnasium, HTX, falder fra 46 elever sidste år til 32 elever i år. Desuden går erhvervsgymnasiet, EUX, fra 14 til 17 elever.

- Vi holder skansen okay, når man tænker på, at det er en mindre ungdomsårgang, forklarer Ann Descroix, rektor på ZBC i Vordingborg.

Hun er ikke overrasket over, at det er HTX, som det har været svært at få elever til i år.

- Vi ved, at HTX altid vinder ved, at de unge kommer ind og får lov til at prøve uddannelsen, men vi nåede kun at lave lidt brobygning i nogle få timer en enkelt dag. Alt andet brobygning blev aflyst på grund af coronaen, forklarer rektoren.

- Der er HHX nemmere at sælge. Den er mere kendt i byen. Den har været her i mange år, og forældrene kender den, så derfor overrasker det ikke, at den ligger stabilt, forklarer rektoren.

- Vi kommer selvfølgelig stærkt igen. Vi har planer for, hvordan vi kan gøre HTX mere synlig, og vi bliver ved med at udvikle den, så den bliver endnu mere attraktiv for de unge. Vi ser lyst på fremtiden, lyder det videre fra rektoren, der samtidig fastslår, at nedgangen ikke får nogen større betydning på skolen.

- Vi plejer at have to mindre klasser på HTX. I øjeblikket har vi elever nok til en meget stor klasse, men jeg vil ikke udelukke, at det kan blive til to mindre klasser i sidste ende. Vi plejer altid at få flere elever ind, når vi nærmer os sommeren, forklarer hun.