Se billedserie En meget lettet Lise Meijer hos trykkeren. - Først da jeg sad med et prøvetryk af kortene i hånden, troede jeg på det, fortæller hun. Privatfoto

Efter otte år er orakelkort endelig klar

Vordingborg - 04. september 2021 kl. 18:35 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Otte års tilløb, kolde fødder og en erkendelse af at være lidt mere »lilla« end som så. Det skulle der til, før Lise Meijer var klar til at lancere sin seneste udgivelse - en serie »Creative Vitamins orakelkort«. Hun har netop afsluttet en orakeltour på Fyn, og senere på måneden præsenteres kortene i Mern, Sorø og København, inden touren til foråret går til Jylland.

- Orakelkort er noget, folk fra den spirituelle verden kender, men jeg har altid haft en angst for at blive sat i bås med det spirituelle. Jeg havde ikke lyst til at blive en halvguru, blive en del af indforståetheden eller at blive kategoriseret som magisk eller mystisk. Jeg vil bare føle mig fri til at male og undervise, fortæller kunstner Lise Meijer fra Mern.

To sjæle - én formulering Da hun i 2013 havde malet i to år og var begyndt at sælge postkort, blev hun af en ekspedient spurgt, om ikke hun kunne forestille sig at lave en pakke kort à la »virtue cards« - en bunke af visdomskort, man hver dag trækker fra for at finde ud af, hvilken energi man skal møde dagen med for at få mest ud af den.

- Jeg sagde à la hvad? Jeg anede ikke, hvad hun talte om, fortæller Lise Meijer, der altid tager smilende imod nye idéer men indeni tænkte »aldrig i livet«.

En måned senere sad hun hos en spirituel business- coach for at blive inspireret til en holistisk måde at drive sin virksomhed på. Hen mod afslutningen sagde coachen, at der var noget, hun havde tænkt på. Hun mente, at Lise Meijer kunne få succes med at skabe nogle kort à la virtue cards og spurgte, om det var noget, Lise Meijer kunne forestille sig at lave.

- Det fik mig til at grine, for formuleringen var næsten ordret den samme, fortæller Lise Meijer, der endnu engang sagde pænt tak men nej tak og parkerede de to hændelser som tilfældige.

Alle gode gange tre Så blev det nytår, og Lise Meijer skulle forberede sig til det visionskursus, hun gennem mange år har holdt ved årsskiftet. Hun skulle finde fem mulige drømme for det kommende år, og til hendes egen forundring poppede idéen op om at skabe en serie visdomskort, man hver dag kan trække fra.

- Jeg ville ikke skele til andre kort eller passe ind i de måder, andre har lavet kort på. Jeg ville lave mine egne kort, fortæller Lise Meijer, der ud af de fem drømme valgte to. Det blev ikke orakelkortene, men et kim var plantet.

I slutningen af januar 2014 fik Lise Meijer en besked fra en følger på Facebook. De kendte ikke hinanden, men følgeren, Mette Kallerup, havde under en meditation fået en klar fornemmelse af, at hun og Lise Meijer sammen kunne skabe en pakke orakelkort à la Doreen Virtue's kort - kvinden bag de populære virtue cards.

Nu var skæbnen ikke længere til at overhøre. Der findes andre slags kort, og de tre kvinder kunne have kaldt dem orakel- eller visdomskort, men alle tre valgte den samme formulering - om der ikke skulle skabes en pakke kort à la virtue cards. I løbet af få sekunder havde Lise Meijer svaret Mette Kallerup, og denne gang blev det et ja.

- Vi begyndte at skrive sammen og mødtes, men vi blev nok for overambitiøse. Vi ville ind på Hay House, der er et spirituelt forlag. Vi ville til England med vores kort, og vi havde været ude og holde foredrag om dem. Men da vi så kom til det punkt, hvor vi skulle lave kortene færdige - Mette skulle skrive tekster, og jeg skulle designe kortene - kunne vi ikke, fortæller Lise Meijer.

Op ad bakke Projektet havde mistet energien, og kortene blev lagt i skuffen. Det var omkring 2016. Et par år senere kom de op af skuffen igen - nu som et soloprojekt, og denne gang lykkedes det Lise Meijer at få lavet så stort et forarbejde, at motivudvælgelsen senere blev meget nemmere.

Tekniske problemer gjorde dog, at projektet blev skrinlagt igen. Dels var kortene svære at designe. Dels var det svært at finde en rentabel måde at få dem produceret på. Det første løste sig, da Lise Meijer fandt det rette computerprogram. Det andet problem løste Lise Meijer ved i november 2020 at skrive ind i en online iværksættergruppe med sine præcise behov.

- Ét trykkeri svarede meget hurtigt, og det lå endda i Næstved. Men jeg var stadig skeptisk. Det var først, da jeg sad med et færdigt prøvetryk i hånden, at jeg blev overbevist, fortæller Lise Meijer, der skulle færdiggøre nogle andre opgaver, inden hun i april i år begyndte at designe kortene.

Det gik hurtigt, men til gengæld var det et kæmpe slid at skrive teksterne, fortæller hun. Hun afsatte en time om dagen til det, hendes mand hjalp med at oversætte kortene til engelsk, og midt i juni var hun klar til at sende dem til tryk. Hver æske er møjsommeligt foldet i hånden.

- Da jeg begyndte at arbejde med kortene i foråret, skrev jeg ud, at man kunne bestille kortene i forsalg. Det er på den måde lykkes mig at finansiere udgivelsen, fortæller Lise Meijer, der ud over kortene også har fået større indsigt i sig selv.

- Dengang jeg begyndte at male, lyttede jeg til gode råd om, hvor vigtigt det var at komme ind i de rigtige butikker - og her taler vi ikke om de spirituelle. Jeg glemte at se, hvem jeg selv var. Det er kommet undervejs. Nu er jeg landet i det - men på min egen måde, siger Lise Meijer med et smil.