Se billedserie Forstander Jette Rønne fra Vordingborg Fri Fagskole glæder sig over, at tidsplanen holder for byggeriet af skolens nye multihus. Byggeriet går hurtigt og siden billedet blev taget er der kommet facader på hele bygningen.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter mere end 10 års venten - Ny skolebygning tager form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter mere end 10 års venten - Ny skolebygning tager form

Vordingborg - 22. april 2020 kl. 09:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne er sendt hjem, og der er ikke udsigt til, at de får lov at komme tilbage på skolen foreløbigt, men det betyder ikke, at alt er stille hos Vordingborg Fri Fagskole, tidligere Vordingborgskolen.

På elværkets gamle opmagasineringsplads på Færgegaardsvej 10 begynder en ny skolebygning at tårne sig op.

Det er et projekt til 16 millioner kroner, der nu går ind i de afsluttende måneder.

Til august skal den nye bygning være klar til, at Vordingborg Fri Fagskole forhåbentlig kan tage hul på det nye skoleår.

- Tidsplanen holder. Vi har været så heldige, at arbejdet ikke har været påvirket af coronakrisen, forklarer forstander Jette Rønne.

Hun glæder sig til, at skole omsider får løst det mangeårige pladsproblem. I over 12 år har man gået med planer om at bygge nyt, men først nu er der blevet råd til det. Også selvom det ikke lykkedes at få nogen fonde med på idéen.

Fondsafslagene fik dog ikke skolen til at opgive projektet, som man dog var nødt til at skære til fra de oprindelige 30 millioner til 16 millioner.

Blandt andet har man foreløbigt måtte droppe en gangbro, der skulle forbinde den nye skolebygning med de gamle, historiske bygninger på Violvej. En gangbro, der skulle have gået hen over stien i Kirkeskoven, der adskiller de to grunde.

- Men det er kun et spørgsmål om penge. Broen kommer, når vi en dag har fundet de 2,1 millioner, som den koster, forklarer Jette Rønne.

I den nye bygning skal der være fem klasselokaler, et musiklokale og et køkken. Bygningen er placeret, så eleverne nemt kan skifte fra den teoretiske undervisning til den praktiske undervisning i de værksteder, som fortsat skal være i de gamle lagerbygninger på elværkets gamle grund. Foruden undervisningslokalerne bliver den nye bygning indrettet med en stor samlingssal, som fremover skal være hjertet i skolens mange sociale aktiviteter.

Hidtil har Vordingborg Fri Fagskole drevet medborgerhuset i Kirkeskoven og lånt det ud til alskens store og små kulturelle arrangementer. Det er håbet, at mange af de arrangementer nu vil fortsætte i de nye rammer. Derfor bliver lokalerne indrettet med foldevægge, så de kan slås sammen til en multisal med plads til op mod 300 gæster eller 200 spisende gæster.

- Det bliver så godt, når det hele er færdigt. Vi glæder os til at kunne tage bygningen i brug, fortælleren forstanderen.