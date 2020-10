Send til din ven. X Artiklen: Efter forsinket byggemodning: Nu skal Antonibakken indvies Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter forsinket byggemodning: Nu skal Antonibakken indvies

Vordingborg - 16. oktober 2020 kl. 08:51 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det nye boligområde på Antonibakken i Præstø er nu for alvor ved at tage form. De sidste gravemaskiner har forladt området efter en stærkt forsinket byggemodning, og Vordingborg Boligselskab er begyndt at opføre deres rækkehuse.

Kommunen inviterer nu til officiel indvielse af det byggemodnede boligområdet og fremvisning af de 42 helårsgrunde, der nu venter på de rette købere.

Fremvisningen finder sted fredag 23. oktober klokken 16-18, hvor alle interesserede er velkommen til at kigge forbi. Der bliver mulighed for at få en uformel snak med borgmester Mikael Smed (S), medarbejdere fra Vordingborg Kommune, RealMæglerne i Præstø samt repræsentanter fra Initiativgruppen i Præstø. Desuden vil der være mulighed for at besøge en pølsevogn.

Realmæglerne i Præstø står også klar til at tage imod og vise de ledige grunde frem. Et arbejde, der nu bliver væsentligt nemmere, efter at byggemodningen er blevet færdig.

- Vi har allerede solgt fem grunde, og er klar til at sælge endnu flere. I de kommende måneder vil håndværkerne påbegynde opførslen af de fem køberes nye hjem, som har valgt at bosætte sig i vores charmende by. Vi glæder os til det begynder at tage form, siger Kim K. Pedersen fra Realmæglerne i Præstø.

Arrangementet er åbent for alle der har lyst til at kigge forbi. Myndighedernes retningslinjer vil blive overholdt, og derfor er det nødvendigt at tilmelde sig på mail til anrp@vordingborg.dk inden 19. oktober klokkrn 10. Når man tilmelder sig, så skal man skrive, om man kigger forbi klokken 16 eller 17.