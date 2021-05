Nye Borgerliges Heino Hahn lavede rav i den med sine mange medlemsforslag ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. De var ment som en protest mod andre partier, som tidligere havde fremsendt medlemsforslag. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter farce: Dagsorden uden medlemsforslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter farce: Dagsorden uden medlemsforslag

Vordingborg - 26. maj 2021 kl. 05:26 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det har til kommunalbestyrelsesmøderne i 2021 været populært for politikerne at fremsætte medlemsforslag.

Men på mødet i april gik det op i hat og briller, fordi Nye Borgerliges Heino Hahn kom med hele fem forslag, som det tog en time at komme igennem. Et af dem gik ud på at flytte det kommende rådhus i Vordingborg ud til erhvervsområdet ved afkørsel 41. Det samt de andre forslag fik hård kritik af de øvrige byrødder, der følte sig til grin. Useriøst og spild af tid, lød det harmdirrende.

Måger, spildevand og trafikpropper Bemærkelsesværdigt er det derfor, at dagsordenen til onsdagens kommunalbestyrelsesmøde er støvsuget for forslag fra de enkelte medlemmer.

I stedet kan politikerne bedre bruge kræfterne på eksempelvis at få styr på mågeplagen i Vordingborg midtby. Her skal de godkende en ny måge-strategi, hvor plagede grundejere kan få en jæger til at skyde mågerne. Kommunen har indgået et samarbejde med en gruppe frivillige mågejægere, som gratis kommer til undsætning.

Politikerne skal også beslutte, hvad de vil stille op med de grundejere i Præstø-området, som har fået påbud om at forbedre deres spildevandsrensning, og som ikke har efterlevet påbuddet. Forvaltningen foreslår en politianmeldelse, mens to politiske udvalg, der tidligere har behandlet sagen, går ind for en fornyet dialog, inden kommunen inddrager politiet.

Det skal også blive spændende at se, hvad de folkevalgte vil gøre for at løse trafikken i Storegade i Stege, når det om kort tid i højsæsonen vælter ind med turister. Et forslag er at ensrette den smalle handelsgade som et forsøg i 2021.

Kommunalbestyrelsesmødet begynder klokken 18. Det er lukket for offentligheden på grund af faren for coronasmitte. Som altid henvises interesserede til at følge med via kommunens web-tv.