Efter brand: Nu skal hullet fyldes ud

Den store kran midt i Adelgade er ikke til at komme udenom. I hvert fald ikke for de bilister, der normalt er vant til at kunne køre gennem gaden. Gående og cyklister har til gengæld fået en lille lomme, så de fortsat kan passere forbi byggeriet på Adelgade 31-33.

Inspiration i bybilledet Byggeriet på Adelgade har været længe undervejs, men nu ser Bo Jørgensen fra byggefirmet Bo-Hus frem til for alvor at komme i gang med byggeriet.

Bo Jørgensen forklarer, at man har gået op og ned ad hovedgaden for at finde inspiration til den nye bygning. Her har man blandt andet bidt mærke i de mange rødstenshuse, der fylder godt i bybilledet, og derfor bliver den nye bygning i samme farve.