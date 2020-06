Efter brand: Ejer vil lave smørrebrød igen

- Jeg prøvede at slukke ilden, men der var ikke noget at gøre, fortæller ejeren af smørrebrødsforretningen Maria Bjerregaard.

Hun slog straks alarm, og så rykkede Midt & Sydsjællands Brand ud. Her var brandfolkene nødt til at rive loftet ned for at få bugt med flammerne. De rensede også inde hos naboen Bilhuset Præstø, fordi der var kommet røg.