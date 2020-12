Se billedserie Pile, hegntænder og bedre oversigtsforhold. Efter flere års venten har kommunen nu lavet en række ændringer i krydset ved Boulevarden og Chr. Richardtsvej, der skal skabe større trafiksikkerhed for især de mange skolebørn.Foto: Lars Christensen

Efter års venten - Nu sikres farligt kryds

Vordingborg - 11. december 2020 kl. 05:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Dårlige oversigtsforhold og cyklister, der bliver klemt af bilerne. Der har i årtier været problemer med trafiksikkerheden i krydset ved Chr. Richardtsvej, Boulevarden og Sankelmarksvej i Vordingborg.

Alligevel har det trukket ud med at få løst problemerne i det farlige kryds. Nu ser det dog ud til, at kommunen har fundet en løsning på i det mindste en del af de udfordringer, der har været.

I løbet af den seneste uge er dele af krydset bygget om, så der nu er kommet bedre oversigtsforhold særligt i svinget Boulevarden/Chr. Richardtsvej, hvor mange skoleelever dagligt cykler.

Det er trafiksikkerhedsrådet, der har fundet frem til en løsning for krydset, forklarer rådets formand, plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (R).

- Det har været et meget rodet kryds, hvor man godt kunne komme i tvivl om, hvor gående og cyklister skulle placere sig. Det gik lidt på kryds og tværs, og så risikerer cyklister nemt at blive klemt. Det har været meget vigtigt for os, at det blev mere synligt for alle, hvor man kan gå og cykle, fortæller Michael Larsen.

Med ombygningen af krydset har busser og tung trafik også fået mere plads til at dreje rundt i svinget fra Boulevarden til Chr. Richardtsvej, og cyklister har fået en tydelig markering med kantsten og pile, så de ikke længere skal ud på vejbanen for at komme rundt i svinget.

Gennem årene har der blandt andet været forslag til, at der kunne laves trafiklys eller en rundkørsel i det farlige kryds, men Michael Larsen håber, at de forholdsvis simple ændringer her nu kan løse de fleste af problemerne med trafiksikkerheden.

- Vi ved, at det har været et stort ønske i mange år hos beboerne i området, at der blev gjort noget ved det kryds, tilføjer han.

Med ændringerne har kommunen fjernet flere af de buske, der har stået rundt om i de fire hjørner, og som i sin tid blev plantet, da den gamle rundkørsel blev lavet om til et kryds.

- Men der må vi prioritere trafiksikkerheden højere, understreger han.