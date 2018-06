Første stop. Det er god skik at hilse på toget, når man arbejder med en sikkerhedsafstand på blot fire meter. Når den nye bane er færdig, skal togene køre, hvor deltagerne her står.Fotos: Nina Lise

Efter »Åben Byggeplads«: Mere information, tak

- Det er et projekt, beboerne i området mærker og hører. Det fylder meget, og vi kan ikke undgå at støje og støve. Vi holder åben byggeplads for at vise folk, hvor interessant projektet er, og for at fortælle, hvorfor vi støver og støjer, forklarer projektleder Mette Koch Sonnenborg fra Banedanmark til Sjællandske.