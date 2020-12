Se billedserie Helene Thiesen fra Stensved fik i går overrakt en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen (S), og kunne ikke holde tårerne tilbage, da den blev læst op. - Jeg troede aldrig at den ville komme, siger hun. Foto: Michael Thønnings

Efter 70 år fik Helene sin undskyldning fra statsministeren

Vordingborg - 08. december 2020

Statsminister Mette Frederiksen (S) sendte i dag et bud til Stensved med en officiel undskyldning til Helene Thiesen, der var en del af et "forsøg" i 1951, hvor 22 børn blev tvangsflyttet fra Grønland til Danmark.

- Jeg er helt oppe at køre. Kan det virkelig være rigtigt, lyder det i telefonen, da Helene Thiesen ringer til avisen. Det ER rigtigt.

Så tirsdag eftermiddag kom et personligt bud - sendt af statsminister Mette Frederiksen (S) og med sig havde han en kuvert med en undskyldning på Danmarks vegne.

- Alle børn fortjener en god barndom. Modtag min uforbeholdne undskyldning, lyder det i brevet fra Mette Frederiksen, som hun modtog sammen med en redegørelse om "forsøget" for næsten 70 år siden, hvor den danske stat tvangsflyttede 22 grønlandske børn til Danmark for at gøre dem danske - mod deres vilje.

- Jeg troede aldrig den ville komme. Efter så mange år, siger en tydeligt rørt Helene Thiesen, efter undskyldningen er blevet læst højt.

Hun var seks år i 1951 og boede med sine forældre og to søskende i Grønland. Men en dag kom en flok høje herrer fra Danmark og bad om at få familiens kvikkeste barn udleveret. Det var Helene, der blev sejlet til Danmark sammen med 21 andre grønlandske børn, helt ned til fem år, der skulle lære at blive danske.

Alt sammen var udtænkt som et forsøg af staten og med støtte fra både Red Barnet og Røde Kors. Børnene blev indlogeret ved Faxe og blev sat til at lære dansk.

Da eksperimentet var slut, blev børnene sejlet tilbage til Grønland, men flere af dem havde svært ved at finde ud af om de var danske eller grønlandske.

Så i stedet for at komme tilbage til deres familier, blev de sendt på et børnehjem, hvor de fik lov at vokse op.

Til næste år, er det således 70 år siden, og af de 22 er kun seks af børnene fra dengang tilbage.

En af dem er således Helene Thiesen fra Stensved, der var primus motor for at få sat gang i sagen og hun har gennem en årrække kæmpet for at få staten til at anerkende, at forsøget var en fejl og undskylde.

- Det hele begyndte jo, da Trine Bryld gravede sagen frem, fortæller Helene Thiesen og henviser til bogen "I den bedste mening", der kom i 1998, med bidrag af flere af børnene, som Helene fandt frem til.

Helene Thiesen har stadig kontakt til flere af dem lige så vel som hun har haft foretræde for Folketinget og har haft kontakt med en række grønlandske politikere, der har arbejdet på at få undskyldningen.

Og det er den undskyldning hun i går kunne modtage af buddet.

- Lars Løkke satte gang i en undersøgelse men ville ikke give undskyldningen. Nu blev undersøgelsen så færdig i november og her har Mette Frederiksen så fundet ud af, at hun gerne vil undskylde, siger Helene Thiesen, der kalder det både fantastisk og en stor dag.

Hun har også selv skrevet en bog om sagen og arbejder på en mere om sit liv, ligesom hun har holdt foredrag om tiden.

Dertil er der lavet TV-dokumentarer om sagen og hun var således noget ombejlet af en række medier i går, da hun endelig fik sin undskyldning.

Sydsjællands Tidende bringer i næste uge et portræt af Helene Thiesen og om sagen med de 22 grønlandske børn.