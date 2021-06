Thomas Kainø Jensen fra Bocart ApS skal i samarbejde med Professionshøjskolen Absalom og Møn Skole udvikle nyt materiale, der skal styrke koblingen mellem praktisk og teoretisk undervisning for de skoler og institutioner, der samarbejder med Bocart ApS. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

EU-støtte skal hjælpe unge til praktisk læring og leg

Vordingborg - 17. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Bocart ApS på Møn har allerede i flere år haft fokus på at bruge de elektrificerede bocarts som en indgang til at give unge smag for de mere håndværksorienterede og praktiske fag, men nu skal der drejes lidt mere på skruen, så indholdet bliver endnu mere struktureret.

Sammen med Møn Skole og Professionshøjskolen Absalon har Bocart ApS nemlig nu indledt et samarbejde om projektet Bocart Smartrace, som går ud på at udvikle undervisningsmateriale, der motiverer og strukturerer den værkstedsundervisning, som Bocart i forvejen tilbyder til ungdomsskoler, efterskoler og sociale institutioner i Danmark.

Projektet er støttet af EU, der har givet lige over 500.000 kroner via fonden til regional udvikling.

Bocart er sideløbende i planlægningsfasen af en Race Park, der skal ligge ved siden af genbrugsstationen på Møn. Denne park skal også støtte op om samarbejdet med skoler og insitutioner, hvor igennem Bocart i forvejen har fået udviklet undervisningsmateriale. Men med det nye samarbejde går man et skridt videre ved at videreudvikle materialet, og altså nu i samarbejde med Professionshøjskolen Absalom, hvorfra Malene Erkmann er tilknyttet som projektleder og specifikt bidrager med sin viden som folkeskolelærer og specialist indenfor digital, online læring.

- Hun er ekspert i digital læring og har fundet ud af, hvordan man kan bruge »gamification« i undervisningen. Det vil konkret betyde, at den undervisningsplatform, vi udvikler, vil komme til at ligne et computerspil. Det er en helt nytænkt form og en ny verden for de unge, som nærmest ikke opdager, at de bliver undervist, siger Thomas Kainø Jensen fra Bocart ApS.

Fidusen ved at bruge de elektriske gokarts i undervisningen er, at eleverne både får praktisk viden på banen, og med undervisningsmaterialet også får noget konkret at arbejde videre med i skoleforløbet. På banen kan det eksempelvis foregå sådan, at bocarten indstilles til at simulere forskellige hændelser som et fladt dæk eller batteri - hændelser, eleverne derefter skal håndtere rent praktisk mod eksempelvis at optjene point, der kan omsættes til fordele på banen. Det giver dem en praktisk viden, som derefter kan omsættes til mere teoretisk undervisning men på en måde, der appelerer til unge, der ellers ikke har nemt ved boglig lærdom.

- Lige præcis koblingen mellem det praktiske og det teoretiske er noget af det, vi mangler rigtig meget i grundskolen. Undervisningen sker desværre ofte for langt væk fra virkeligheden, og mit håb er, at vi med Bocart SmartRace kan få os allesammen til at blive klogere på, hvordan man kan forbinde den læring, der sker i grundskolen - og skoler i det hele taget - med det, der sker ude i virkeligheden, siger Malene Erkmann.

Samarbejdet med Møn Skole kommer til at ske ved, at skolen bidrager som testpartner med elever fra 9. klasse.

- Jeg er naturligt nok meget optaget af at arbejde med uddannelsesparathed, og det er et område, vi har stor fokus på på Møn Skole. Systematikken i det er blevet udvidet med en praksisfaglig del med fem forudsætninger, der skal vurderes hos vores udskolingselever. En af forudsætningerne hedder værkstedskendskab, og vores samarbejde med Bocart taler direkte ind i dette. Eleverne kan på denne her måde komme på opdagelse i, at det her også er en vej at gå. Jeg synes, det er en gave, at vi kan være med til projektet, siger skoleleder Dorthea Ryhl Pedersen fra Møn Skole.

Den praksisfaglige læring, der opstår i forbindelse med at køre Bocart, er vigtig for både den enkelte elev og for samfundet, påpeger samarbejdspartnerne. Danmark har, ligesom mange andre vestlige lande, en stor udfordring foran sig med en udtalt mangel på faglært arbejdskraft - ifølge en af de seneste analyser, som er fra Arbejdernes Erhvervsråd, kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030, og for få unge søger i en erhvervsfaglig retning, når de vælger uddannelse.